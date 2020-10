Concierto de La Trakalosa no se va a realizar: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el concierto de la "Banda La Trakalosa de Monterrey", en la Arena Ciudad de México, no se va a realizar.

"No se va a realizar, no es posible", respondió la mandataria a la pregunta de EL UNIVERSAL.

A través de su cuenta de Facebook, la "Banda La Trakalosa de Monterrey" anunció que realizaría un concierto el próximo 16 de octubre en la Arena Ciudad de México.

La publicación señala que este concierto será realizado bajo las normas de salud correspondientes debido al Covid-19 y respetando la sana distancia.

CDMX en semáforo naranja

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que por décimo sexta semana, el semáforo epidemiológico en la capital se mantiene en naranja, ante la pandemia por coronavirus.

Explicó que se ha registrado una reducción en las hospitalizaciones, pero aún no hay condiciones para pasar al semáforo amarillo.

Para la semana del 11 al 17 de octubre, se permitirán la apertura de boliches, casinos y casas de apuestas con 30% de aforo.