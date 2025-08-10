Concluye ciclo de disculpas en caso "Dato protegido"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este domingo, 10 de agosto, la ciudadana, Karla María Estrella Murrieta finalizará y cumplirá parte de su sentencia derogada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) al ofrecer disculpas públicas a la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras Samaniego, a quien usuarios de redes sociales identifican como "Dato protegido".

Estrella Murrieta fue acusada de cometer violencia política de género contra la legisladora, al cuestionar que sus logros políticos se debían a la intervención de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y esposo de la diputada petista.

A lo anterior, el TEPJF determinó que las expresiones de la ciudadana eran discriminatorias por su condición de género y minimizaban su trayectoria profesional, además de invisibilizar sus méritos políticos.

"Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas", señalaba la publicación hecha por la ciudadana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sanciones incluyen multa, capacitación y disculpas públicas a "Dato Protegido"

Dentro de las sanciones contra Murrieta se estableció una multa, se le ordenó capacitación y sensibilización con lecturas, cursos de género y disculpas públicas a Diana Karina Barreras Samaniego por un mes a través de la red social X.

"Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político- electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política", fue lo que escribió la Karla María Estrella alrededor de 30 días.

Lo que generó controversia entre los cibernautas que cuestionaron que la sentencia era desmedida y una violación a la libertad de expresión.

Por su parte, la diputada petista señaló que ahora estaba siendo víctima de revictimización al ser nombrada como "Dato protegido".

"Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo. Y no tengo problema en pagarlo. He enfrentado violencia política en mi contra y la revictimización por personas desinformadas o con un interés político; incluso he recibido amenazas físicas", denunció la legisladora oficialista en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que la primera vez que se le ofreció una disculpa fue suficiente y no necesitaba que fuera de manera pública, solamente pedía el reconocimiento y la vulneración hacia su persona.

"Creo firmemente en la libertad de expresión, pero también creo con la misma convicción en el derecho de todas y todos a vivir una vida libre de violencia, dijo la diputada en sus redes sociales", declaró.

La diputada del PT no sólo fue cuestionada por presuntamente coartar la libertad de expresión de una ciudadana, actualmente también es señalada de darse lujos que van en contra de la "austeridad" que promueve el oficialismo y sus aliados.

Esto después de que el periodista, Jorge García Orozco expuso que acumula casi 5 millones de pesos, entre joyería, ropa, calzado y hasta cuadros, los cuales no están reportados en su declaración patrimonial.

Cabe destacar que el comunicador señaló que dichos gastos de lujo no coinciden ni siquiera sumando el sueldo del Presidente de la Cámara Baja.