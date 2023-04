Concluye Internacional Feminista con llamado a sumarse al movimiento

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Con un llamado a todas las mujeres a sumarse al movimiento de la Internacional Feminista para combatir al patriarcado y toda forma de opresión o violencia contra las mexicanas, concluyeron las actividades del Primer Encuentro Fundacional en México.

"Intentamos construir un espacio que ya era necesario y partimos de que no puede haber transformación si no es desde la postura más radical. (...) El movimiento más radical, amplio y de transformación es el feminista, por ello con las nuevas generaciones seguiremos la lucha de nuestras abuelas", aseguró Citlalli Hernández Mora, senadora y secretaria general de Morena, respecto al objetivo de impulsar este movimiento en el país.

Ante la presencia de liderazgos políticos como Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, aseguró que a partir de sus militancias buscarán una vida digna para todas.

Asimismo, en alianza con movimientos sociales y otras plataformas políticas, esta unión de más de 300 mujeres líderes de México y otros países, de aquí en adelante hallará alternativas que aporten al bien común, garanticen los derechos sexuales, reproductivos y económicos, y el acceso a oportunidades para todas mediante propuestas políticas antipatriarcales, anticapitalistas y anticolonialistas.

"Nuestras herramientas son la organización, las luchas comunes, la cultura, la ciencia, la educación y la ternura. (...) Haremos posible una vida digna para todas. Ese horizonte no es una utopía sino el destino que nos merecemos", enfatizó Citlalli Hernández.