Condena Sheinbaum violencia en marcha de "Generación Z"

Tras la marcha del pasado sábado de la Generación Z, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a un grupo "muy violento" y "caras conocidas" relacionadas con la Marea Rosa, como Fernando Belauzarán y Guadalupe Acosta Naranjo.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que fue una movilización impulsada y llamó a no caer en la provocación, además aseguró que los jóvenes mexicanos no son violentos y reconoció el actuar de la policía de la Ciudad de México.

"Vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes, la gran mayoría que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa; intelectuales, políticos, ya los conocemos Acosta Naranjo, Belaunzarán. Muchos del PAN que dijeron que iban a ir ya no fueron. (...) Muchos adultos, pocos jóvenes", expresó.

Repitió que la convocatoria fue impulsada en redes sociales con la promoción de 90 millones de pesos, con apoyo de la oposición y del empresario Ricardo Salinas Pliego. Señaló también la cobertura que le dio TV Azteca a la protesta.

Indicó que a diferencia del 2023, cuando la Marea Rosa llenó el Zócalo, "ahora no lo llegaron a llenar".

"Vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, pocos jóvenes", insistió la mandataria federal.

Aseguró que llama la atención que "un grupo muy violento" llegó al Zócalo, algunos vestidos de negro y con la cara cubierta: "La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento, llevaban esmeriles, ganzuas, martillos, marros para romper la soldadura, muy preparados", dijo al referir que el objetivo era derribar la valla que se puso para evitar que hubiera confrontación. "Ahora tuvieron mayor preparación", indicó.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal mostró imágenes de integrantes del llamado bloque negro "muy muy violentos".

"El objetivo no era ni pasar a Palacio, sino irse contra la policía de una forma muy violenta, los policías resistieron como dos horas, a golpes, fuego, piedras", reconoció Sheinbaum Pardo.

Después de la marcha, acusó, vino una campaña en las redes: "Los jóvenes mexicanos no son violentos, marcharon muy poquitos jóvenes. (...) En las redes quisieron levantar una campaña de que están contra la transformación y fueron reprimidos".

"En México no se reprime a los jóvenes, les damos becas, escuela, los abrazamos y los escuchamos", aseguró al cuestionar de dónde vino la violencia. Pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México que se investigue.

"No vamos a caer en la provocación, las y los mexicanos no quieren la violencia. (...) Lo que buscan es estas imágenes de represión y no se debe caer en la provocación, por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Llamó a quienes llamaron a la marcha a que se deslinden de la violencia y exhibió a Jorge Romero, dirigente nacional del PAN y a Jorge Castañeda.

"La violencia en México no les va a ayudar, en México la gente no quiere acciones violentas", insistió al asegurar que "el pueblo" y la mayoría de los jóvenes están con la transformación.

Agregó que quien promueve la violencia no ayuda al país, no se ayuda si mismo y no genera un debate de altura.

Llama a no caer en provocaciones ante nueva marcha

Tras el llamado de la Generación Z a una nueva movilización para este jueves 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que van a esperar el desarrollo de esta semana, pero aclaró que no van a caer en confrontaciones.

"Vamos a ver, nuevamente les digo: no hay que caer en la provocación y la violencia. Todos aquellos que la están promoviendo hacen muy mal al país y se hacen mal a sí mismos. Entonces, no caer en la provocación; vamos a ver cómo se desarrollan estos días", señaló la mandataria.

Cuestionada sobre una imagen viral donde se observa a un hombre portando la bandera de México en medio de un choque entre manifestantes y policías, Sheinbaum pidió prudencia y advirtió sobre la dificultad para verificar contenido generado con inteligencia artificial.

"Pregunté desde ayer que pudieran revisar. Ahora, con la inteligencia artificial es muy complejo distinguir qué es verdad y qué no. Estuve viendo un rato las redes —muy violentas, por cierto— y también llevan la violencia ahí. Hay muchísima inteligencia artificial de sucesos que en realidad no ocurrieron, pero los construyen. Entonces hay que ver si esta imagen es real o no", explicó.

Además, adelantó que el gobierno capitalino y la policía de la Ciudad de México ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre el desarrollo completo de la marcha y los incidentes registrados durante varias horas de movilización.

Respecto a la actuación de la policía capitalina, Sheinbaum afirmó que cualquier posible abuso será investigado, pero subrayó que también deben revisarse las agresiones contra los elementos de seguridad.

"Estas imágenes contra la policía son muy fuertes, muy fuertes. La policía de la ciudad, mismo el 2 de octubre, enfrentó mucha provocación. Y ahora, con estos grupos, se tiene que investigar quiénes son, de dónde vienen y si les pagan, porque es muy importante", declaró.

La presidenta recordó que los policías capitalinos solo portan escudos, sin toletes ni otros instrumentos ofensivos.

"Estos golpes que recibió la policía, y la cantidad de policías que fueron agredidos, no está bien. El objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes, y no, no hay represión. Si alguien abusó, se tiene que investigar; la policía tiene sus propios mecanismos", añadió.

También destacó que entre las personas agredidas hubo numerosas mujeres policías y cuestionó por qué ese aspecto no se visibiliza con la misma fuerza que otras narrativas difundidas en redes.