logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Fotogalería

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum cuestiona convocatoria de la marcha Generación Z

Sheinbaum pone en duda la autenticidad de la marcha Generación Z, señalando motivaciones políticas.

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 02:38 p.m.
A
Sheinbaum cuestiona convocatoria de la marcha Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda la autenticidad de la llamada "marcha de la Generación Z", programada para el próximo sábado, al advertir que la oposición intenta presentar como ciudadano y juvenil un movimiento de carácter político.

"¿Quién convoca? Porque los que dicen encabezarla ni a chavorrucos llegan", ironizó la Mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum señaló que detrás de la movilización hay figuras vinculadas con los gobiernos del pasado, como el expresidente Vicente Fox, además de legisladores y actores políticos que —dijo— "representan el modelo de corrupción, privilegios y desigualdad que el pueblo rechazó en 2018".

La Presidenta aprovechó el tema para contrastar los dos proyectos de país que, a su juicio, hoy se enfrentan:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Por un lado, está el proyecto que representa la guerra contra el narco, la corrupción y el privilegio de unos cuantos; el que permitió ejecuciones extrajudiciales, víctimas colaterales y más de 140% de aumento en homicidios. Y por otro, el proyecto de la Cuarta Transformación, que redujo la pobreza en 13.5 millones de personas, fortaleció la economía y trabaja por el bienestar del pueblo", sostuvo.

Sheinbaum afirmó que la oposición busca manipular el discurso juvenil, mientras su gobierno promueve políticas enfocadas en educación, empleo y bienestar para las nuevas generaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum cuestiona convocatoria de la marcha Generación Z
Sheinbaum cuestiona convocatoria de la marcha Generación Z

Sheinbaum cuestiona convocatoria de la marcha Generación Z

SLP

El Universal

Sheinbaum pone en duda la autenticidad de la marcha Generación Z, señalando motivaciones políticas.

Senado ratifica 314 ascensos militares y marinos
Senado ratifica 314 ascensos militares y marinos

Senado ratifica 314 ascensos militares y marinos

SLP

El Universal

En un proceso exprés, el Senado ratifica los ascensos de 314 miembros de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, generando debate sobre la revisión detallada de los perfiles.

Aprobada reforma que prohíbe emisión de tarjetas de crédito sin consentimiento
Aprobada reforma que prohíbe emisión de tarjetas de crédito sin consentimiento

Aprobada reforma que prohíbe emisión de tarjetas de crédito sin consentimiento

SLP

El Universal

La Cámara de Diputados aprueba reforma para proteger a usuarios de tarjetas de crédito no deseadas

Afores garantizan un retiro digno a trabajadores mexicanos
Afores garantizan un retiro digno a trabajadores mexicanos

Afores garantizan un retiro digno a trabajadores mexicanos

SLP

El Universal

La subsecretaria de Hacienda destaca el papel clave de las Afores en el retiro digno de los trabajadores