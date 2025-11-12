Sheinbaum cuestiona convocatoria de la marcha Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda la autenticidad de la llamada "marcha de la Generación Z", programada para el próximo sábado, al advertir que la oposición intenta presentar como ciudadano y juvenil un movimiento de carácter político.

"¿Quién convoca? Porque los que dicen encabezarla ni a chavorrucos llegan", ironizó la Mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum señaló que detrás de la movilización hay figuras vinculadas con los gobiernos del pasado, como el expresidente Vicente Fox, además de legisladores y actores políticos que —dijo— "representan el modelo de corrupción, privilegios y desigualdad que el pueblo rechazó en 2018".

La Presidenta aprovechó el tema para contrastar los dos proyectos de país que, a su juicio, hoy se enfrentan:

"Por un lado, está el proyecto que representa la guerra contra el narco, la corrupción y el privilegio de unos cuantos; el que permitió ejecuciones extrajudiciales, víctimas colaterales y más de 140% de aumento en homicidios. Y por otro, el proyecto de la Cuarta Transformación, que redujo la pobreza en 13.5 millones de personas, fortaleció la economía y trabaja por el bienestar del pueblo", sostuvo.

Sheinbaum afirmó que la oposición busca manipular el discurso juvenil, mientras su gobierno promueve políticas enfocadas en educación, empleo y bienestar para las nuevas generaciones.