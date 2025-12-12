Condenan a 37 años de prisión a falso empleado de la CFE por agresión sexual y robo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo dos sentencias condenatorias contra Marcelo "N", acusado de hacerse pasar por empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para agredir sexualmente a mujeres y despojarlas de sus pertenencias. Las penas impuestas por autoridades judiciales alcanzan un total de 37 años, 10 meses y 15 días de prisión por los delitos de violación agravada y robo, cometidos en hechos distintos registrados en 2016 y 2022.

La primera resolución corresponde a los delitos acreditados el 21 de septiembre de 2016, por los cuales la autoridad judicial le impuso 11 años y 6 meses de cárcel, además de ordenar la reparación integral del daño a la víctima.

En la segunda sentencia, derivada de los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2022, se le dictó una pena de 26 años, 4 meses y 15 días de prisión, junto con una multa, la reparación del daño moral y material, y el pago de los gastos médicos de la persona agraviada.

De acuerdo con las indagatorias, Marcelo "N" utilizaba indumentaria y supuestos elementos de identificación de la CFE para ingresar a viviendas con el argumento de revisar medidores o instalaciones eléctricas. Una vez dentro, sometía a las mujeres, las agredía sexualmente y las despojaba de dinero y pertenencias.

El hombre fue detenido en diciembre de 2022 por agentes de la Policía de Investigación (PDI). Además de las dos sentencias ya obtenidas, la Fiscalía mantiene abiertos seis procesos penales más en su contra por su probable participación en hechos con un patrón delictivo similar.

La FGJCDMX destacó que estos resultados derivan de investigaciones robustas, el trabajo especializado del Ministerio Público y la coordinación institucional para garantizar justicia a mujeres víctimas de violencia sexual.

La institución recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y bajo el principio de presunción de inocencia, la persona mencionada será considerada inocente mientras no exista una sentencia definitiva que determine su responsabilidad.