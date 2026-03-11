Condenan agresión contra periodista durante cobertura de balacera

OAXACA

, Oax., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Organizaciones decondenaron la

que sufrió el periodista del periódico Noticias Voz e Imagen y al Aire Libre 92.FM,, durante la cobertura de una balacera en un centro de rehabilitación o "anexo" ubicado en una colonia de la capital del estado, y en la que una persona resultó con heridas de bala.La) expresó que este ataque representa unadirecta al ejercicio periodístico y una clara vulneración a la, ya que al impedir la documentación de eventos de interés público y obligar a eliminar información, constituye una forma de censura."Quienes ejercemos el periodismo en la fuente policiaca sabemos quede violencia implica riesgos. Sin embargo, la, el despojo de equipos de trabajo y lade material informativo son actos inadmisibles que atentan contra la labor de la prensa y contra el derecho de la sociedad a estar informada", recalcó.Mientras que ely Comunicadores Capítulomanifestó que este hecho representa uncontra la, el ejercicio periodístico y el derecho a la sociedad a estar informada, además de constituir un acto defuede supor los encargados del centro de rehabilitación que se encuentra en lade Santa Rosa Panzacola, agencia municipal de la ciudad de, y posteriormente fue obligado a borrar las imágenes que había captado de la balacera que se registró en este sitio.Lahizo un llamado a las autoridades, entre ellos el gobernador de, a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo () y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que garanticen condiciones depara el ejercicio periodístico, investiguen lay se eviten este tipo de agresiones que buscan limitar el trabajo informativo.El, por su parte, exigió al gobierno del estado garantizar condiciones dey respeto para el ejercicio del periodismo en, así como enviar un mensaje claro de que ningunacontra periodistas debe quedar impune.A lay a lales solicitó mantenerse atentas al desarrollo de este caso, con el objetivo de que se salvaguarden los derechos dey se dé seguimiento puntual a estos hechos.