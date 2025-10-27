Condenan asesinato de Miguel Ángel Beltrán en Durango

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista mexicano Miguel Ángel Beltrán Martínez en el estado de Durango, quien ya había hecho denuncias públicas contra el crimen organizado.

El comunicador, de 60 años, fue visto por última vez por su hijo el pasado jueves 23 de octubre y, dos días después, hallaron su cuerpo en el poblado Río Chico, sobre la carretera Durango-Mazatlán, con signos de violencia, envuelto en una cobija y con un mensaje que advertía "por andar levantando falsos a la gente de Durango".

La SIP resaltó que Beltrán tenía una larga trayectoria en medios locales de Durango y que en los últimos años amplió su presencia en plataformas digitales.

Era colaborador de los medios Contexto y La Voz de Durango, donde cubría mayoritariamente fuente deportiva y temas policiacos. También fungió como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Durango.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En los días previos a su muerte, había denunciado en redes sociales un aumento de la violencia y la presencia de grupos delictivos en la región. En TikTok se identificaba como "El Capo" y en Facebook como La Gazzeta Dgo, según informes de prensa", agregó.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, aseguró que, dado el carácter de la labor informativa de Beltrán, enfocada en denuncias al crimen organizado, es necesario considerar que su asesinato podría estar vinculado con el ejercicio de su labor periodística.

Pierre Manigault, quien asumió como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa el 19 de octubre, expresó su solidaridad con familiares, colegas y amistades del periodista. Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para que el delito no quede en la impunidad.

SIP reiteró que ha denunciado las amenazas de muerte y el acoso judicial entre otras agresiones que padecen periodistas que investigan sobre el crimen organizado o asuntos relacionados a administraciones.