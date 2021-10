Condenan privilegios inmobiliarios de Seduvi para Manuel Bartlett

Los diputados locales del PAN, Federico Döring Casar y Gabriela Salido Magos, condenaron los privilegios inmobiliarios que brinda la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, como sucedió con el cambio de uso de suelo en dos de sus terrenos, ubicados en la colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo.

"Queremos manifestar públicamente nuestro rechazo, porque el Gobierno local se vuelve una regencia inmobiliaria al servicio del director de la CFE, cuyas propiedades que posee no se han podido acreditar en su origen y ahora en una acción fast track, en los oscurito, vuelven a beneficiar a ese poderoso persona", acusaron.

En videconferencia, los panista denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), otorgó el uso de suelo de bajo impacto a dos terrenos de Bartlett Díaz, "sin consultar a los vecinos y sin pasar por el Congreso local, lo que muestra lo poderoso que es la inmobiliaria de Manuel Bartlett en el gobierno de Sheinbaum", destacaron.

Por ello, anunciaron que a más tardar para la próxima semana gestionarán una reunión con el titular de Seduvi, con la esperanza de que les pueda explicar a detalle y revisar juntos el expediente por lo que en tan sólo cinco meses le otorgaron ese beneficios al director de la CFE, "cuando no es normal para cualquier ciudadano, que puede llevar meses, años o toda su vida sin que les sea autorizado", dijeron.

El propósito, aseguraron Döring Casar y Salido Magos, es tener la certeza de que este "regalito, que le hizo la regenta –Claudia Sheinbaum-- a la inmobiliaria de Bartlett cumple con los criterios de ley, independientemente de ser un trámite fast track".

Los representantes populares del blanquiazul sostuvieron que más allá de un posible tráfico de influencias y pago de favores al interior de la 4T, "se trata de una descarada y abierta corrupción, que contradice los principios del dueño de Morena, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Pero en ese caso nada de eso lo cumplen", denunciaron.

Destacaron que seguramente la administración de Sheinbuam Pardo pondrá como pretexto la reactivación económica de la Ciudad, ya que la jefa de Gobierno ejecuta negocios inmobiliarios mixtos, donde dice que la superficie está destinada para la vivienda, cuando en realidad es para construir hoteles, claro, con el apoyo de la mayoría del Legislativo.

Además, los panistas sostuvieron que la 4T nuevamente falta a su palabra de eliminar la corrupción inmobiliaria, "porque en ese caso y muchos otros, se trata de la utilización del Gobierno de Sheinbaum como gestor y es reprobable, porque es una simulación y mal uso del ejercicio público", afirmaron.

Aseguraron que desde el año 2019, denunciaron irregularidades en las propiedades de Manuel Bartlett, así como anomalías en las declaraciones patrimoniales que ascendía un patrimonio de casi ocho millones de pesos, "pero nada ocurrió y seguramente con esto ocurrirá lo mismo", lamentaron.

Por ello, pidieron a los vecinos considerar la posibilidad de presentar demandas por todas las vías legales, "porque fueron varias irregularidades que ocurrieron en esta nueva travesura del poderoso Manuel Bartlett, quien ya ha mostrado poder hacer y deshacer en esta Ciudad y en el país", insistieron.