"Confío en la justicia, confío en las instituciones": Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Al término de la audiencia, Sandra Cuevas dio un mensaje a medios de comunicación en el que aseguró sentirse "tranquila" y reveló que presentó pruebas para tratar de desvirtuar la acusación de agresión a policías en las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc el 11 de febrero pasado.

"Quiero informarles que ya presenté mis pruebas, fue una audiencia larga, sin embargo quiero decirles que me siento tranquila, confío en las ejecuciones, sé que van a ser bien valoradas. Hoy las cosas se presentaron de forma distinta, los hechos no ocurrieron como en un inicio se habían mencionado", señaló.

Además, la funcionaria indicó que confía en que se haga "justicia" y agradeció el apoyo de los alcaldes que integran la Unión de Alcaldías que acudieron para socorrerla.

"Confío en la justicia, confío en las instituciones y quiero agradecer a toda la gente que me vino acompañar, a ustedes medios de comunicación y a mis compañeros alcaldes de la UNA y a los presidentes de los partidos políticos PAN, PRD y PRI", recalcó.

--Vinculan a proceso a Sandra Cuevas por robo, discriminación y abuso de autoridad

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, suspendida de sus funciones, fue vinculada a proceso por una jueza por los delitos de robo agravado en pandilla, abuso de autoridad y discriminación contra dos policías. Mantiene la medida cautelar de suspensión del cargo.

También se vinculó a proceso por los delitos de robo agravado en pandilla y abuso de autoridad a otros tres funcionarios. Yessica Hernández, directora de Mercado y Vía Pública; José Francisco Delgadillo, director de Seguridad Ciudadana y Marlon Avalos, encargado de imagen de la demarcación.

La jueza determinó el plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, impuso las medidas cautelares de prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares donde se encuentren las víctimas; prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas; suspensión temporal del ejercicio del cargo; no salir del país sin autorización, y presentación periódica bimestral ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.