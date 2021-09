Confirma López Obrador que funcionarios de Migración ya fueron dados de baja por violencia

Al asegurar que no se violan derechos humanos a migrantes ni que hay represión en su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que patearon a un migrante haitiano en Chiapas, fueron dados de baja y el caso lo atiende el Órgano Interno de Control de la dependencia federal.

Al emitir un mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, López Obrador destacó que en su gobierno se ofreció asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, así como a sus colaboradores y no se tiene conflicto con ningún país.

"No se han violado derechos humanos de migrantes, el caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió.

"Fueron dados de baja los dos funcionarios y están a disposición del Órgano Interno de Control. No va haber represión en nuestro gobierno eso debe de quedar de manifiesto", dijo.

---Captan en video a agente mexicano pateando cabeza de migrante en Tapachula

Hace unos días, el periodista Benjamín Alfaro captó en un video de apenas nueve segundos cómo un agente de migración pisa y patea la cabeza de un migrante que es interceptado por elementos de la Guardia Nacional, para evitar su avance por Tapachula hacia Estados Unidos.

En la grabación se observa correr a un migrante que es interceptado a golpes por un agente, mientras que otro lo somete sorprendiéndolo por la espalda y aplicándole una palanca al cuello que lo tira al piso. En seguida, guardias nacionales avanzan con sus escudos y con ellos camina un agente de migración -vestido con pantalón caqui, playera blanca y botas-, quien patea al migrante que está sobre el asfalto y le pisa la cabeza.