Confirman 2 casos de Covid tras regreso presencial a clases en NL

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022, el lunes de la semana pasada, se han confirmado dos casos de Covid-19 en planteles del estado.

El funcionario estatal señaló que se trata de dos colegios, cuyos nombres se reservó para no afectarlos. El primer caso es el de un alumno de segundo grado de primaria, quien presentó síntomas correspondientes a la enfermedad viral, por lo cual sus familiares lo llevaron a hacerse la prueba el viernes y resultó positivo.

Añadió que ese día el menor ya no fue a clases. Se determinó aislar a tres maestros a quienes se les hizo la prueba PCR y están negativos. Asimismo, dijo que quienes estuvieron en contacto con el menor no han presentado síntomas y se mantienen en resguardo.

El plantel trabajaba en forma mixta (presencial y a distancia), pero a raíz de este caso de contagio, por al menos 14 días laborará en la modalidad de educación a distancia.

El segundo caso se refiere al de una alumna de primero de secundaria que laboraba en modalidad presencial, que también estará por al menos 14 días con educación en línea o a distancia.

De la O expuso que no hay más casos sospechosos en planteles públicos o privados de la entidad. Hasta este lunes hay 126 escuelas públicas y privadas que trabajan en la modalidad presencial, mientras 769 siguen la modalidad mixta.

El secretario de Salud informó por otro lado que en las 24 horas previas se reportaron mil 131 contagios con el virus SARS-CoV-2 para un total de 258 mil pacientes infectados en los casi 18 meses de la pandemia, cuyo primer caso fue detectado el once de marzo de 2020.

La cifra de pacientes diarios de Covid-19 se ha mantenido por debajo de mil 150 casos durante cinco días, luego que el primero de septiembre se reportaron mil 388 contagios.

El pico más alto de la tercera ola y de toda la pandemia se registró el 24 de agosto, cuando se reportaron dos mil 083 contagios; pero si bien las infecciones con el virus SARS-CoV-2 disminuyeron casi a la mitad de entonces a la fecha, las defunciones se han mantenido en 50 o más por día, desde el pasado 19 de agosto, es decir durante 19 días consecutivos.

--Colegio regresa a clases a distancia por caso de Covid-19

El primer caso de contagio por Covid-19 registrado en planteles escolares, desde el regreso a clases presenciales, ocurrió en el Colegio Euroamericano plantel Valle, ante lo cual la dirección de la institución privada anunció el regreso al aprendizaje a distancia de manera temporal.

Mediante un comunicado, el director del colegio, Darío Villota, informó a los padres de familia que durante el fin de semana detectaron un caso positivo de Covid-19 en la comunidad escolar, por lo que "siguiendo las disposiciones de la Secretaría de Educación del Estado, nos vemos en la obligación de suspender temporalmente las clases presenciales en el colegio, para continuar nuestra experiencia académica por unos días, usando nuestro programa de aprendizaje a distancia".

"Sabemos que la educación presencial es clave en las edades escolares de nuestros hijos y por ello nuestra decisión es hacer todo lo necesario para continuar ofreciendo una alternativa presencial sin interrupciones, siempre que las circunstancias nos lo permitan", expuso el directivo del colegio privado.

Darío Villota confió, "esta decisión es sólo temporal y volveremos a clases presenciales siguiendo los protocolos establecidos con aprendizajes que nos permitan continuar con un programa híbrido de alta calidad".

El lunes de la semana pasada, al iniciar el ciclo escolar 2021-2022, solamente 123 escuelas, 81 privadas y 42 públicas, optaron por la modalidad presencial, ante el alto número de contagios, decesos y hospitalizaciones que registraba la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, pues el 24 de agosto se reportaron dos mil 083 contagios, que hasta hoy constituyen el pico más alto de la tercera ola y de toda la pandemia.