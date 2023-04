Confirman nombramiento de Guadalupe Taddei como presidenta del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL). - La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el nombramiento de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE, así como de Jorge Montaño como consejero, al desestimar la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional.

El PAN presentó una impugnación contra el nombramiento de ambos consejeros, al considerar el incumplimiento de requisitos de elegibilidad, así como la falta de idoneidad de las personas designadas y su posible cercanía a Morena.

El TEPJF determinó que Guadalupe Taddei no incumplió con los requisitos para ocupar el cargo, ya que, al día de la designación, sí contaba con título profesional de nivel licenciatura.

"La impugnación del demandante se sustenta en la premisa inexacta relativa a que es necesario presentar la cédula profesional respectiva para tener por cumplido el requisito", expuso.

Respecto a la falta de idoneidad para ser designada como consejera presidenta, argumentando su parcialidad y falta de autonomía, señala que el PAN presentó "manifestaciones genéricas que solo constituyen suposiciones, sin que desarrolle de manera sólida y con sustento probatorio las razones por las cuales afectaría el desempeño del cargo".

Sobre el consejero Jorge Montaño Ventura, señala declaró improcedente la impugnación, porque no hay un impedimento legal para ocupar el cargo por haberse desempeñado como Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en Tabasco.

El proyecto fue aprobado por cinco votos a favor y uno en contra del magistrado Indalfer Infante, al considerar que el Comité Técnico de Evaluación es el único que puede pronunciarse sobre este asunto.

"Si lo hacemos nosotros, entonces estaríamos sustituyendo al Comité de evaluación, y podríamos decir, contrario a lo que analizaron, que un participante no reúne un requisito de idoneidad", expuso.