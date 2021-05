Confusión y desconcierto por nuevo tramo de Línea 5 del Metrobús

A Norma le tiene sin cuidado que con la última ampliación de la Línea 5 del Metrobús, que ahora corre de Río de los Remedios a Preparatoria 1, sea la segunda ruta más larga de este transporte que enlaza el Estado de México y la Ciudad de México.

Tampoco que parta o llegue, según vaya o venga, del municipio de Ecatepec y tenga como destino Xochimilco, y que en su recorrido pase por las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y, obvio, Xochimilco.

"No sé de estaciones, ampliación o lo que sea. Lo que me importa es que ahora me ahorraron más de una hora en el traslado que hago para ir a ver a mi hermana.

"Vengo de la estación Deportivo Eduardo Molina y ya no tengo que bajarme en San Lázaro, para abordar el Metro e irme a Taxqueña, donde abordaba un microbús. Que chingón. Es lo que puedo decir", comenta la joven.

Desconcierto en San Lázaro. Sin embargo, en los pasajeros reina el desconcierto, sobre todo en la estación San Lázaro, donde convergen las Líneas 4 y 5, aunque existe otra plataforma, donde algunos despistados se forman para ingresar sin que los policías les informen que no es para abordar.

Luego, algunos pagan su pasaje en la Línea 4, cuando lo que quieren es ir a Xochimilco. Por lo que ya en el andén, preguntan a los vigilantes y es como se enteran que su destino está en la plataforma de en medio; es decir, tuvieron que pagar dos veces.

Ya dentro de la unidad que los conducirá hasta la estación Preparatoria 1, como lo anunció anticipadamente el Gobierno capitalino, poco a poco toman asiento, pues relativamente son pocos los pasajeros que llegarán hasta las siete estaciones que este lunes fueron inauguradas: Vista Hermosa, Calzada del Hueso, Cañaverales, Muyuguarda, Circuito Cuemanco, DIF Xochimilco y Preparatoria 1.

Con ello, son 52 estaciones que integran esta Línea 5, la segunda más larga, que en operación normal estiman transportará alrededor de 210 mil pasajeros diarios, a lo largo de 28.5 kilómetros, de Río de los Remedios hasta Preparatoria 1.

"Por ahora hay pocos pasajeros, porque es el primer día y muchos, incluso, ignoran que el recorrido ya no termina aquí, en la estación Las Bombas, sino que ya existen otras siete estaciones más, hasta llegar a la Preparatoria 1. Mira, unos al enterarse que pueden continuar su viaje, regresan a la unidad", comenta Omar Ceja Chavarría, supervisor de Reglamentación del Metrobús.

Recuerda que esta Línea 5 inició servicio el 5 de noviembre de 2013, de Río de los Remedios a San Lázaro, con 10 kilómetros de recorrido y 18 estaciones.

Siete años después, el 7 de septiembre pasado, entró en operación la ampliación de San Lázaro a Las Bombas con 14.5 kilómetros adicionales y 27 estaciones.

Y este lunes, sin algún evento oficial, desde las 4:30 horas comenzaron a circular los 76 autobuses articulados, con capacidad para 160 pasajeros, "pero no todos cubren la ruta, pues para evitar aglomeraciones, el recorrido lo cubren unas unidades, otras del Río de los Remedios a San Lázaro y unos más de San Lázaro a Las Bombas", señala Omar.

Cabe recordar que el Metrobús informó previamente que para la construcción de esta Línea 5, el Gobierno capitalino invirtió alrededor de dos mil 154 millones de pesos, además de que antes de la pandemia movilizaban a cerca de 95 mil pasajeros por día.

Empero, desde septiembre pasado, cuando inició la segunda etapa de la ruta –de San Lázaro a Las Bombas--, atendían alrededor de 120 mil pasajeros por día, pero con la puesta en marcha de siete estaciones más, estima que serán 130 mil pasajeros que transporten cada día, "pero en operación normal, ya sin la pandemia, estimamos movilizar a más de 210 mil personas", confiesa el joven funcionario.

"Mira, es muy rápido y barato, pues con 12 pesos voy y regreso. Es decir, no sólo me ahorrará más de una hora de traslado, sino hasta dinero, ya que gastaba como 34 pesos en total. Pero el tiempo es lo importante. Puedo quedarme más tiempo con mi hermana, y me da tiempo de regresar a casa todavía con la luz del día. Eso es lo importante", señala la joven.