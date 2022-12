Congresistas peruanos piden declarar a AMLO "persona non grata"

A-AA+

SAN JOSÉ Costa Rica, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- La polémica en torno a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que sólo reconoce como mandatario peruano al destituido Pedro Castillo y puso en "pausa" las relaciones con el país sudamericano, no para de crecer.

Una legisladora peruana respondió con fuerza a los dichos del mexicano y propuso declararlo "persona non grata" en Perú. Se trata de Gladys Echaíz, parlamentaria de Renovación Popular, quien cuestionada por Infobae Perú dijo que López Obrador no debería involucrarse en los problemas de Perú.

"Los propios allegados al expresidente Castillo lo han delatado de corrupto. Entonces, acá la justicia actúa de acuerdo a sus prerrogativas. Nosotros somos soberanos de nuestro territorio y somos los únicos en que debemos resolver nuestros problemas. Nadie más debe inmiscuirse", aseguró.

Acusó a López Obrador de decir "muchas mentiras en sus conferencias de prensa de que nosotros hemos tenido expresiones discriminatorias contra el expresidente Castillo. Eso no es verdad. Este problema es por corrupción". También dijo que "nosotros somos soberanos de nuestro territorio y somos los únicos en que debemos resolver nuestros problemas. Nadie más debe inmiscuirse".

Ante lo que consideró injerencismo del mexicano, Echaíz, exfiscal de la nación, llamó al Congreso a elaborar una moción y declarar "persona non grata" al mandatario de México.

De acuerdo con información de agencias internacionales, no es la única. El congresista peruano Ernesto Bustamante, del opositor partido Fuerza Popular y ex presidente y ahora miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, reaccionó con malestar ante la declaración de México, Argentina, Bolivia y Colombia, que llamaron a proteger los derechos de Castillo y a "respetar la voluntad popular" expresada en las urnas, y fustigó a López Obrador.

Bustamante tuiteó un mensaje dirigido a la abogada Dina Boluarte, presidenta de Perú y sustituta de Castillo, y a la Cancillería peruana: "¿Qué espera (…) para romper relaciones diplomáticas con el gobierno de México y mandar a rodar a ese imbécil senil AMLO?".