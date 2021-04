Congreso Agrario Permanente rechaza "Programa Bracero" de López Obrador

El Congreso Agrario Permanente (CAP) rechazó el "Programa Bracero" que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para ampliar las visas de trabajo temporal, lo anterior es debido a que, México enfrenta reducción de agricultores en el sector primario ya que, al cierre del 2020 los mexicanos que laboran representan el 10.7% por lo que demandó una verdadera política de arraigo al campo.

En este sentido, integrantes del CAP exigieron elaborar y ejecutar proyectos específicos que mejoren las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas y sus familias, en lugar de promover programas binacionales: "dejar de actuar como agitador social y sí ser Presidente de la República".

Luego de analizar sus dos años y medio de gobierno, los cuales clasificaron como de "fracasos" en políticas públicas agropecuarias, los integrantes del CAP le recordaron al Jefe del Ejecutivo que en México existen 2.4 millones de jornaleros agrícolas que, con sus familias, suman 8.5 millones de personas, quienes se ven obligados a emigrar y, en su arribo a las zonas de producción, pueden quedar expuestos a condiciones que mermen su calidad de vida y vulneren su integridad personal, además de la separación familiar.

Entonces cuestionaron para qué un "Programa Bracero", cuando lo urgente es arraigar a los jóvenes campesinos y evitar su migración; impulsar programas orientados a la juventud campesina mediante esquemas de financiamiento, asistencia técnica, capacitación y apoyos al cultivo, producción y comercialización, medidas sanitarias, crédito sustentable y acciones de aseguramiento.

Al respecto, José Luis González Aguilera, Presidente del Congreso Agrario Permanente y José Amadeo Hernández Barajas integrante del CAP, dieron a conocer un decálogo de demandas y propuestas para impulsar acuerdos por encima de colores políticos y así obligar al Gobierno a reconsiderar sus políticas y estrategias.

En su breve intervención, el dirigente nacional del CAP, José Luis González Aguilera le recordó al Presidente de la República: "Usted es Presidente de todos los mexicanos no de una facción, no de un grupo; representa a los ricos, a los pobres, a los menesterosos, representa a los que votaron por usted".

Fue más allá "simplemente agarre su papel Presidente; sea Presidente por favor y olvídese de pleitos callejeros con reporteros o con funcionarios menores y dé vacunas a los médicos, dé vacunas a todo mundo no nada más a quien usted quiera".

Por su parte, José Amadeo Hernández Barajas, dirigente de la Central Campesina Independiente e integrante del CAP, expuso que el campo enfrenta condiciones desfavorables para su desarrollo económico y social.

De ahí que preocupa el desmantelamiento institucional que el actual gobierno ha realizado so pretexto de la austeridad; el abandono en la seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra; la cancelación de programas productivos y de soporte a la producción de alimentos y al ingreso de los productores; la falta de apoyo para tecnificar el campo, la falta de apoyos para enfrentar contingencias climatológicas como la severa sequía y heladas que están viviendo importantes zonas agrícolas.

"Pero sobre todo, nos preocupa un Gobierno cerrado al diálogo, empeñado en desechar los programas productivos y apostarle únicamente al asistencialismo", subrayó.