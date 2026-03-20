Congreso aplaza discusión de pensiones "doradas"
Minuta avanza sin fecha clara en Diputados
La discusión sobre las llamadas pensiones "doradas" no tiene fecha definida en la Cámara de Diputados.
El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que la minuta será analizada "al ritmo" que marque la Comisión de Puntos Constitucionales, sin un calendario fijo.
El legislador explicó que el proyecto —que plantea reformar el artículo 127 constitucional— ya fue turnado a dicha comisión, que será la encargada de iniciar su revisión y eventual dictaminación.
Aunque evitó precisar si se aprobará antes de Semana Santa, sostuvo que el tema deberá resolverse antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
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Monreal adelantó que el Congreso tiene al menos diez asuntos prioritarios en puerta, entre ellos reformas en materia ambiental, migratoria, vivienda y fiscal, además de iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para reactivar la economía.
También está pendiente la eventual llegada del llamado "Plan B" de la reforma electoral desde el Senado, el cual —dijo— será revisado sin prisas y conforme a los tiempos legales.
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