Congreso de Sinaloa condena asesinato de "Rodolfo Corazón", el can que fue atacado con hacha

En el seno del Congreso del Estado se condenó la crueldad desmedida en la muerte con un hacha del perrito "Rodolfo Corazón", en la ciudad de Los Mochis, de la cual se pide su castigo, por lo cual se planteó acelerar el dictamen de las observaciones a la Ley de Protección Animal y al Código Penal del Estado.

Jorge Iván Villalobos Seáñez, diputado del Partido Acción Nacional, dijo que el Poder Legislativo debe dar una señal de empatía con este y otros casos de crueldad animal acelerando el dictamen de las observaciones que el ejecutivo estatal hizo a las Leyes de Protección Animal, de Desarrollo Sustentable y al Código Penal de Sinaloa.

Puntualizó que se debe emitir un exhorto al Fiscal General del Estado para que se actué contra el presunto responsable de este acto, en el que con suma saña se privó de la vida a un pequeño animal en el fraccionamientos Cedros, de la ciudad de Los Mochis.

A inicios del mes, el gobernador Quirino Ordaz Coppel regresó al Congreso del Estado, con observaciones, la Ley de Protección Animal en la que se contemplan sanciones que van de seis meses años de cárcel a los que maltraten animales.

En su documento, precisa que en la parte normativa que prohíbe, sanciona y tipifica como delito las corridas de toros, por considerar que observa la configuración de dos regímenes jurídicos: por un lado el que permite las peleas de gallos y la charrería y por otro prohíbe la tauromaquia.

Durante la sesión del Congreso del Estado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Dominguez Nava, consideró que debe aplicarse las sanciones que ya están establecidas para este tipo de hechos.

Comentó que en este caso del perrito "Rodolfo Corazón", no hay pretextos para no actuar, puesto que el presunto responsable ya está identificado e incluso se le tomó su declaración previa sobre el hecho.

La diputada local sin partido, Karla de Lourdes Montero Alatorre, observó que no sólo se tiene el caso de este pequeño animal sino muchos otros a los que se tiene que atender y castigar en forma severa a los responsables de causarles daños.