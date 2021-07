Congreso del Edomex endurece penas por maltrato animal

TOLUCA, Méx., julio 29 (EL UNIVERSAL).- El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad endurecer las penas por maltrato animal y pasó de dos a cuatro años de prisión, pero en casos de que se fotografíe, videograbe o difunda el material, la pena aumentará hasta los 9 años.

Además, el dictamen incluye reformar la Ley Orgánica municipal, así como, el Código Penal para que los ayuntamientos conformen un Consejo Municipal de Protección Ambiental y establece las normas que permitan a los gobiernos locales la regulación del funcionamiento.

La propuesta de la diputada de Morena, Elizabeth Millán, refiere que este delito es un factor que predispone a la violencia social y en algunos casos, una consecuencia de la misma, pues resaltó que la violencia implica un acto intencional dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar, además de ejercerse sobre objetos, animales, personas e incluso generar un autoflagelo.

De esta forma quedó asentado en el Artículo 235 Bis del Código Penal estatal que quien comete el delito de maltrato animal o cause lesiones dolosas a una especie que no constituya plaga con el propósito de causarle la muerte se le impondrá pena de seis meses a 4 años de prisión y de 150 a 300 días multa.

En tanto que quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, se le impondrá una pena de seis meses a 4 años de prisión y de 50 a 150 días multa. La pena incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea fotografiado, videograbado o difundido, es decir, alcanzaría los 9 años de prisión.

En el artículo 235 Tercero estipula que quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días multa, penas que aumentan en una mitad cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

Al leer el dictamen se dio a conocer que existe un perro callejero por cada cuatro habitantes, aunque no hay datos fidedignos, en tanto que en pandemia la cifra aumentó significativamente, pues una perra puede tener a lo largo de 15 años hasta 15 mil 300 cachorros. Además, los diputados de Morena dieron a conocer que los municipios que presentan un mayor índice de maltrato animal, son a su vez los de mayor violencia humana.