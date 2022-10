Congreso legislará con urgencia para evitar nuevos ciberataques: Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Tras el hackeo a archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció que en este periodo de sesiones, el Congreso de la Unión aprobará una Ley de Ciberseguridad de avanzada que evite que se repitan este tipo de intervenciones ilegales, para lo cual se trabaja ya es conferencia conjunta.

Al participar en la Mesa Permanente para Analizar el Marco Jurídico y las Propuestas Legislativas en Materia de Ciberseguridad, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) considero que la nueva legislación debe establecer penas más severas para estos delitos.

Dijo que es preocupante que los cibercriminales utilicen tecnologías más sofisticadas que vulneran la seguridad de miles de usuarios y donde las instituciones del gobierno son objeto frecuente de ataques y amenazas en el ciberespacio que, afectan la información y los datos que se resguardan en ellos, causando perjuicios a la seguridad pública, incluso, a la seguridad nacional.

"Es urgente legislar sobre ciberseguridad, dado que se están presentando con mucha frecuencia los ciberataques al sector público y al sector privado. (...) La Cámara de Diputados federal y la Cámara de Senadores estamos trabajando en conferencia para poder sacar este mismo periodo de sesiones la actualización de una Ley de Ciberseguridad para contener los ciberataques y para prevenir de actividades ilícitas de hackers internacionales y nacionales que vulneran nuestros sistemas de información, nuestras tecnologías y nuestros datos de dependencias que son fundamentales, incluso, en materia de seguridad nacional, de seguridad interna o, de seguridad en general".

Ricardo Monreal reconoció que el Senado ha recibido ciberataques "en una cantidad importante", que no han logrado penetrar sus sistemas, pero subrayó que siempre está la amenaza de ser intervenido ilegalmente. "No tenemos nada que ocultar, las informaciones son públicas. Pero, no estamos exentos de eso", puntualizó.