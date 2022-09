Consejo Consultivo de CNDH rompe con Rosario Piedra por postura de Guardia Nacional

A-AA+

Los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron este jueves la postura sobre la reciente reforma aprobada con respecto a la Guardia Nacional que fue difundida por ese organismo, que dirige Rosario Piedra Ibarra.

"En su momento aconsejamos y propusimos a la presidencia de la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia", señalaron.

En un comunicado que fue difundido a través de las redes sociales, Tania Espinosa, Bernardo Romero, Gloria Ramírez, Adalberto Méndez, Jorge Alejandro Saavedra y Georgina Diédhiou, miembros del Consejo Consultivo, aseguraron que la propuesta aprobada tendrá efectos negativos en los derechos humanos.

"Nos comprometemos a apoyar las iniciativas ciudadanas encaminadas a revertir la reforma y sus consecuencias, así como acompañar a las potenciales víctimas y personas agraviadas que resulten de esta desafortunada decisión", dijeron.

Hace un par de días, la CNDH informó que no promoverá acciones de inconstitucionalidad por integración de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Expuso que en México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores.

"Lo que vivimos hoy es un nuevo proceso transformador, y para hacerlo tenemos un marco legal, que ciertamente hay que reforzar y mejorar, para garantizar la prevalencia del mando civil supremo sobre toda fuerza armada, del sistema republicano y de la división de poderes; siendo responsabilidad de todos los actores públicos, y de la sociedad, defender el Estado democrático de Derecho que lo hace posible", destacaron.