Consejos para que no seas víctima de este fraude telefónico

En los últimos se han reportado casos del fraude telefónico conocido como "La Patrona", con el que delincuentes engañan a sus víctimas, que son empleados de oficinas, comercios o trabajadoras del hogar, donde el defraudador argumenta que el jefe o jefa requiere ayuda económica.

De acuerdo con un reporte de diciembre de 2020 del Consejo Ciudadano, el fraude "La Patrona" consiste en una llamada telefónica en la que los delincuentes fingen ser abogados, contadores, agentes del Ministerio Público, funcionarios de Hacienda o de otra dependencia.

Así, engañan a los empleados bajo el argumento de que su patrón o patrona tiene una emergencia o problemas con la autoridad y los manipulan psicológicamente para que no se comuniquen con nadie.

Una vez que los convencen, piden que busquen dinero en la caja fuerte o en los sitios donde el dueño acostumbra guardarlo.

Por último, les solicitan que lo guarden en un sobre amarillo para la entrega a un cómplice del defraudador que se ubica en las inmediaciones del domicilio o en otros casos se pide depositar dinero en efectivo en tiendas de conveniencia.

De acuerdo con información del Consejo Ciudadano, este delito tiene mayor presencia en alcaldías como Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

--Evita ser víctima del fraude "La Patrona"

Para evitar el fraude "La patrona", el Consejo Ciudadano recomienda que es necesario que haya una comunicación fluida y coordinación entre el patrón o la patrona y empleados para que no haya motivo de incertidumbre o miedo ante las llamadas.

También la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio seis tips para evitar ser víctima del fraude "La Patrona":

1.- No proporcionar datos personales a desconocidos.

2.- Mantener comunicación constante con familia y personas de confianza.

3.- Si al tomar una llamada te preguntan "¿Con quién hablo?", responde "¿Con quién desea hablar?". Si no obtienes respuesta, cuelga.

4.- El defraudador puede hacer uso de nombres que ya conoces para engañarte.

5.- No exhibas información personal en redes sociales.

6.- Denuncia ante la Fiscalía al (55) 52 00 90 00 / (55) 53 45 50 26.