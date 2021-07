Consulta popular difícilmente alcanzará 40% de participación: Monreal

Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en el Senado, consideró que "difícilmente" la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto, para enjuiciar expresidentes, alcanzará la participación del 40% del padrón electoral; es decir, 37.5 millones de personas, que se requiere para que el ejercicio adquiera un carácter vinculante.

En un análisis publicado en su blog, el senador Monreal anticipó que de no lograr la meta, esto se deberá al desgaste al que han sometido a este ejercicio de democracia participativa y al desinterés del Instituto Nacional Electoral (INE) en promoverlo.

En este sentido, denunció que a menos de una semana de que se lleve a cabo "la consulta popular para saber si la población está de acuerdo o no en que se emprendan procesos de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años anteriores, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus posturas, parece desinteresada en fortalecer la participación democrática".

Sin embargo, aseguró que independientemente del resultado de la consulta popular, "México dará el paso inicial hacia la consolidación de una auténtica democracia, donde la ciudadanía será protagonista de las decisiones públicas y no simple espectadora".

Apuntó que no se debe perder de vista que la realización de este ejercicio democrático es, por sí mismo, un gran paso, pues a pesar de todas las dificultades, los mexicanos "tendrán la oportunidad de votar por un tema que durante años había sido dejado a la suerte".

El dirigente parlamentario de Morena señaló que el camino para que la consulta popular sea una realidad no ha sido sencillo, pues se debieron conseguir los votos suficientes para reformar la ley y establecer que el INE tuviera a su cargo la verificación del dos por ciento de la lista nominal para las peticiones ciudadanas de consulta popular, la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Monreal Ávila recordó que a las dificultades propias de aprobar la reforma, se sumó la resistencia de quienes se opusieron a que la consulta se realizara el 6 de junio, día de las elecciones intermedias de este año, "lo que habría evitado las complicaciones logísticas y financieras que la misma autoridad electoral posiciona como elementos que han dificultado la organización de la consulta".

Dijo que si la consulta se hubiera celebrado el día de los comicios, el porcentaje para que fuera vinculante se habría alcanzado fácilmente, ya que la participación en la jornada electoral fue del 52%.

Monreal Ávila remarcó que en un país como México, donde la impunidad fue la característica central del sistema de justicia, es necesario que la ciudadanía cuente con una forma de hacer valer sus demandas, "de recordarnos que el tiempo de las personas intocables ha llegado a su fin, y que el poder radica en el pueblo".