Consumer Reports señala a Mazda como marca autos más segura

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Con el paso del tiempo, las marcas de autos tratan de equipar sus vehículos con mejores diseños y funciones de seguridad, ello con el propósito de brindar a sus clientes una mejor experiencia durante sus traslados.

Y en días recientes, la organización Consumer Reports, dedicada a evaluar productos del mercado, reveló su listado con las marcas de coches más seguras con base en su prueba Safety Verdict, en la que se evalúan choques, frenados y otros aspectos del desempeño.

¿Te imaginas cuál es el fabricante que ofrece mayor seguridad en sus modelos? En Autopistas de EL UNIVERSAL te lo decimos.

¿Cómo determina Consumer Reports la marca de autos más segura?

De acuerdo con el reciente informe de Consumer Reports, publicado el pasado 3 de febrero, Mazda ocupa la posición número uno entre las marcas de coches más seguras del mundo, ello tras haber aprobado los filtros de seguridad de la prueba Safety Verdict.

En dicha prueba corrobora que los vehículos cumplan con las normas federales de seguridad vial de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA).

Pero, además, certifica que los autos cumplan con funciones de seguridad avanzadas en los sistemas de frenado y la calidad de sus controles, como los de alerta de tráfico, entre otros.

¿Qué modelos de Mazda son considerados los más seguros?

Según las características de seguridad que Consumer Reports toma en cuenta para evaluar a los coches, estos son los modelos de Mazda que tienen un desempeño sobresaliente:

Mazda CX-70

Es un Vehículo Utilitario Deportivo (SUV) que obtuvo el reconocimiento TOP SAFETY PICK+ 2025 del IIHS gracias a diversos atributos de seguridad como el paquete i-Activsense, que está conformado por acciones como frenado automático para prevenir accidentes.

Actualmente, en México tiene un costo de $996,900.

Mazda CX-30

Este automóvil cuenta con 7 bolsas de aire y también está integrado por la tecnología i-Activsense, que incluye un monitoreo de punto ciego y una cámara 360° para supervisar el entorno en el que el conductor maneja, lo que reduce accidentes.

Su precio en México va desde los $451,900.

Mazda CX-50

Este tercer auto de Mazda viene equipado con 7 bolsas de aire para proteger contra impactos a todos los pasajeros.

Asimismo, integra un Control de Crucero Adaptativo para ajustar la velocidad de la unidad; también posee monitoreo de Punto Ciego para alertar a los automovilistas si hay obstáculos en el camino que a simple vista no pueden percibir.

Su precio va de los $805,900 a los $849,900.

¿Qué otras marcas de autos son seguras, de acuerdo con Consumer Reports?

Además de Mazda, en el reporte de Consumer Reports se indica que otras marcas de autos seguras son:

1. Mazda: Con 90% de aprobación

2. Genesis: 80% de aprobación

3. Acura: 75% de aprobación

4. Lincoln: 70% de aprobación

5. Hyundai: 70% de aprobación

6. Honda: 50% de aprobación

7. Nissan: 50% de aprobación

8. Audi: 50% de aprobación

9. Subaru: 30% de aprobación

10. Kia: 25% de aprobación

Como podrás ver, Mazda ofrece vehículos de calidad y con seguridad garantizada, perfectos para el día a día o en viajes largos.