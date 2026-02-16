Contingencia ambiental por ozono en Valle de México: CAMe informa

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, pues persisten las malas condiciones del aire.

CAMe mantiene contingencia ambiental por ozono en Valle de México

"Las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas para la dispersión de los contaminantes y las concentraciones de ozono seguirán incrementándose en las próximas horas, por lo que el Índice aire y salud permanecerá en el rango de Muy Mala Calidad del Aire", expuso en un comunicado.

Influencia anticiclónica y masa de aire seco dificultan dispersión

La CAMe explicó que esto es debido a la influencia anticiclónica en el centro del país y una masa de aire seco y estable que genera cielo mayormente despejado, intensa radiación solar y viento débil con dirección poco definida.

"A las 15:00 horas se registró una concentración horaria máxima de 149 ppb de ozono en la estación Ajusco Medio, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México", explicó.