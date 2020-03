Contingencia deja semivacías las calles de San Miguel de Allende

A diferencia de otros fines de semana, el Pueblo Mágico de San Miguel de Allende lució este sábado con menos afluencia de visitantes, debido a la contingencia por el coronavirus.

Justo este sábado, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud hizo un llamado a reflexionar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas implementadas hasta el momento.

Advirtió que México está cerca de llegar a la fase 3 y que en los últimos días se ha registrado un aumento acelerado y exponencial en el número de casos de coronavirus.

Asimismo, enfatizó que las medidas de distanciamiento social "que necesitan ser aplicadas al mismo tiempo por todos y todas no se están aplicando con el rigor necesario, necesitamos que el sector social, sector privado y público lo hagan ya y de manera enérgica: quédate en casa, si no, lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todas y todos y eso va a llevar a desafortunados desenlaces, sumamente indeseables, lo que vemos y monitoreamos es que solo hubo una reducción menor al 30%, a pesar de que hay una disposición gubernamental que aplica a todos, a pesar de ellos todavía vemos demasiada movilidad, los efectos de esta medida no los veremos ahorita, sino en las semanas por venir".

No obstante, según imágenes obtenidas por este medio, las calles de San Miguel de Allende lucieron esta noche semivacías, incluyendo las aledañas a la plaza principal, que en otros fines de semana solían estar abarrotadas de paseantes.

Se prevé que dicha situación ocasione un impacto económico entre quienes se dedican a actividades relacionadas con el turismo.