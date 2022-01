Continúa desabasto de medicamentos: PRI

"No hay recursos ni voluntad para resolver el desabasto de medicamentos por parte del Gobierno Federal. Llevan 3 años solapando caprichos e ignorando la salud de México", afirmó la dirigencia nacional del PRI.

Señaló que después de que Morena prometiera en varias ocasiones que se atenderían las necesidades de medicinas a nivel nacional, hoy en día millones de familias mexicanas sufren el desabasto de medicamentos, una condición de vulnerabilidad a la que las envió por malas decisiones.

"Esta crisis de salud no puede continuar", advirtió, como parte de una campaña de comunicación a través de sus redes sociales, en la que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor cuestionó con la etiqueta "¿Y las medicinas?".

En sus mensajes el Revolucionario Institucional señaló que las prioridades equivocadas de Morena han costado la vida de millones de mexicanos y destacó que desde el gobierno federal han decidido dar recursos ilimitados a caprichos y al mismo tiempo han ignorado el desabasto de medicamentos.

Además, la dirigencia nacional del tricolor puntualizó que se siguen inyectando recursos en proyectos "que no tienen ni pies ni cabeza".

Finalmente, el partido tricolor indicó que cada día son miles los mexicanos que no reciben su tratamiento contra las enfermedades que padecen.