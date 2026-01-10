logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Continúa la mala calidad del aire este sábado en CDMX

Por El Universal

Enero 10, 2026 02:35 p.m.
A
Continúa la mala calidad del aire este sábado en CDMX

Este sábado perdura una calidad mala de aire con mayor presencia de contaminantes en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.
De acuerdo con el reporte de las 10:00 horas del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), lo anterior refleja una calidad de Aire Mala por presencia en su mayoría de PM10 y PM2.5
Las demarcaciones con mejores condiciones de aire son Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.
Las alcaldías con mejor calidad de aire y un rango aceptable son Tlalpan, Benito Juárez y Xochimilco.
El SIMAT cuenta con más de 40 sitios de monitoreo distribuidos en el área metropolitana, comprendiendo demarcaciones de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Estos sitios se conocen como estaciones de monitoreo de la calidad del aire.
En la Ciudad de México, el Índice AIRE Y SALUD se reporta cada hora, los 365 días del año, para cada una de las 29 estaciones automáticas de monitoreo de la calidad del aire.
Se recomienda consultar el Índice AIRE Y SALUD antes de realizar cualquier actividad al aire libre.

LEA TAMBIÉN

Recomendaciones ante Contaminación del Aire en CDMX

Alerta por riesgos para la salud en CDMX

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Continúa la mala calidad del aire este sábado en CDMX
Continúa la mala calidad del aire este sábado en CDMX

Continúa la mala calidad del aire este sábado en CDMX

SLP

El Universal

Queda en libertad secretaria de Carlos Manzo tras declarar ante MP
Queda en libertad secretaria de Carlos Manzo tras declarar ante MP

Queda en libertad secretaria de Carlos Manzo tras declarar ante MP

SLP

El Universal

Yesenia Méndez colocó un mensaje en una red social

Alertan por empleados de CFE que operan fraudes
Alertan por empleados de CFE que operan fraudes

Alertan por "empleados" de CFE que operan fraudes

SLP

El Universal

"Gestores" y ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de la compañía energética

Explosión en depa deja 11 lesionados
Explosión en depa deja 11 lesionados

Explosión en depa deja 11 lesionados

SLP

El Universal

El estallido se debió a una fuga y acumulación de gas LP en el tercer nivel