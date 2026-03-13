Continúa operativo de la GN contra taxis por aplicación en el AICM
La Guardia Nacional continúa con amonestaciones y prepara multas para taxis por aplicación en el AICM.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- En el segundo día deloperativo de la Guardia Nacional
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para inhibir que conductores de taxis por aplicación recojan a pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) los usuarios continúan solicitando estos servicios.
"Yo lo sigo usando porque es más barato, además creo que como ciudadanos podemos elegir el servicio queremos usar", dijo Gabriel, quien llegó de Michoacán a la Ciudad de México.
En un recorrido realizado la mañana de este viernes, el segundo día del despliegue de elementos de la Guardia Nacional, se observó a usuarios solicitando y abordando taxis por aplicación.
Por su parte, elementos de la Guardia Nacional indicaron que continúan haciendo amonestaciones verbales a los conductores de taxis por aplicación, además de que tienen la indicación de multar y remolcar a quienes reinsidan.
"A partir de hoy ya se elabora la boleta de infracción correspondiente por cargar pasaje dentro de un área federal, asimismo, una vez que se elabora la infracción se llevará el vehículo al depósito vehicular federal, no es nada este dentro de la Ciudad de México, todo esto es federal", explicó el sargento segundo, Irving Rivera.
Sin embargo, el uniformado confirmó que en todo el tiempo que llevaba vigilando en la Terminal 1 del AICM no se había remolcado un sólo auto.
En la zona había dos grúas de plataforma para el traslado de vehículos cuyos conductores no acataran las amonestaciones verbales.
Autoridades del AICM informaron el miércoles 11 de marzo del despliegue de elementos de la Guardia Nacional para inhibir que servicios de taxi por plataformas digitales operen en la terminal aérea.
Por su parte, Uber informó que tramitaron un amparo para evitar las detenciones arbitrarias y discriminatorias.
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