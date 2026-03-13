CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- En el segundo día del

de la

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para inhibir que conductores derecojan a pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México () los usuarios continúan solicitando estos servicios."Yo lo sigo usando porque es, además creo que como ciudadanos podemos elegir el servicio queremos usar", dijo, quien llegó de Michoacán a la Ciudad de México.En unrealizado la mañana de este viernes, el segundo día del despliegue de elementos de la, se observó ay abordandoPor su parte, elementos de laindicaron que continúan haciendoa los conductores de, además de que tienen la indicación dea quienes reinsidan."A partir de hoy ya se elabora lacorrespondiente por cargar pasaje dentro de un, asimismo, una vez que se elabora la infracción se llevará el vehículo al, no es nada este dentro de la Ciudad de México, todo esto es federal", explicó el sargento segundo, Irving Rivera.Sin embargo, el uniformado confirmó que en todo el tiempo que llevaba vigilando en ladelno se había remolcado un sólo auto.En la zona habíade plataforma para elcuyos conductores no acataran lasAutoridades delinformaron el miércolesdel despliegue de elementos de lapara inhibir que servicios de taxi por plataformas digitales operen en la terminal aérea.Por su parte,informó que tramitaron unpara evitar lasy discriminatorias.