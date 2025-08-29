Continúan acusaciones entre Noroña, "Alito" y sus bancadas

Gerardo Fernández Noroña, aún presidente del Senado, realizó su sesión extraordinaria para acusar una "brutal agresión" en su contra, donde leyó un pronunciamiento condenando la zacapela que protagonizó junto con el priísta, Alejandro Moreno.

Sesión de lamentos, quejas y videos, en donde morenistas y priístas defendieron sus posiciones y exhibieron imágenes de lo ocurrido el pasado miércoles, cuando en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Alejandro Moreno terminó liándose a golpes con Fernández Noroña.

El aún presidente del Senado, dio lectura un pronunciamiento para condenar "la agresión perpetrada por seis legisladores del PRI" el pasado miércoles, en especial en contra de su fotógrafo Emiliano González.

"Nunca antes en la historia del Congreso mexicano un presidente de un órgano legislativo había sido agredido directamente por otros legisladores, mucho menos encabezados por un dirigente nacional de un partido político", apuntó el morenista.

Quien presida el Senado lo debe hacer con "talento": Moreno Cárdenas

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, reviró y dijo que quien presida el Senado lo debe hacer con "talento para que pueda cumplir con esa responsabilidad del Estado mexicano, no un mentecato, busca pleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país".

Fernández Noroña, hizo un recuento de cómo fue atacado por seis legisladores, describiendo los golpes recibidos y afirmando que su única responsabilidad era señalar, con firmeza, la intervención militar que, según él, ha solicitado el PRI en México.

"Que además soy un hombre de 65 años. Entonces, sí, pero tu dirigente tiene 50, y los otros son muy jóvenes, tienen 30, quienes me golpearon, me golpearon tres. El senador Moreno, el diputado Mancilla y el diputado Eruviel", se quejó en tribuna.

Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, acusó a Fernández Noroña de polarizar a esta Cámara y generar violencia.

"Quiero decirle que el Senado de la República no es de su propiedad. Esta tribuna usted la ha manchado, por supuesto es la casa del pueblo. Usted es el responsable directo de la violencia y confrontación en esta Cámara. Usted es el responsable, por supuesto, de seguir ofendiendo a los legisladores y a todo lo que no le parece, pero a usted lo acercó Hollywood con esa gran película, ´Cuando el destino los alcance´".