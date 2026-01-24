Controlan incendio en refinería Dos Bocas

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal especializado contraincendios de Pemex controló un conato de incendio que se registró en una planta de proceso en el interior de la refinería de Dos Bocas, informó la petrolera este viernes.

La empresa, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, destacó que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la refinería Olmeca opera con normalidad, de manera estable y segura.

El incidente se debió a una pérdida de contención en una línea de descarga, explicó Pemex.

De manera inmediata se activó el Plan de Respuesta a Emergencia para llevar la planta a condición segura y eliminar riesgos inherentes en la zona aledaña al evento, añadió la compañía estatal.

"Pemex reitera su compromiso de atender oportunamente los incidentes, con la implementación de estrictos estándares de seguridad para salvaguardar a sus trabajadores y al entorno social", apuntó en comunicado"

De acuerdo con información de la petrolera, la refinería de Dos Bocas, localizada en el municipio de Paraíso, Tabasco, ya estaba operando a 60%, con un nivel de procesamiento de crudo de 207 mil barriles diarios, de los 340 mil que tiene de capacidad.

Dos Bocas entró en operación en junio de 2024 y junto con otras seis refinerías conforman el Sistema Nacional de Refinación.