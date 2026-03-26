Conviene concentrar los procesos: CS

Ciudad de México.- En medio de la discusión en el Senado de su Plan B electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que lo más conveniente sería concentrar todos los procesos electorales en 2027 —incluida una eventual consulta de revocación de mandato— y sostuvo que la oposición e incluso partidos aliados de la autodenominada Cuarta Transformación se resisten a la propuesta por temor a perder votos.

Reiteró que la iniciativa del Ejecutivo únicamente plantea la posibilidad de que la revocación de mandato pueda realizarse a la mitad del sexenio o un año después, y no una obligación automática, además de que no plantea que ella pueda hacer propaganda.

"Si hay revocación de mandato en el 27, pues no vamos a hacer campaña por ningún partido (...) Entonces, no lo quieren aprobar el PAN, el PRI, MC porque no aprueban nada que venga de nosotros, porque ni argumentos hay. Y hay otros de los que han venido con el proyecto, pues que temen reducir su votación", dijo la Mandataria.

"Un tema que nos importa mucho es el tema de ir erradicando cada vez más los privilegios; ese tiene que ver con disminuir regidores, el número de diputados, o más bien el presupuesto de los Congresos estatales", dijo.

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