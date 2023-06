"Corcholatas" no estarán en medios "conservadores" durante contienda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL). - El Consejo Nacional de Morena acordó que las "corcholatas" no podrán participar en medios considerados como "conservadores" o adversarios de la 4T.

"Evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen", señala el documento aprobado por unanimidad.

Hasta el momento, no se ha especificado qué instancia estará encargada de determinar qué medios no podrán tener trato con los morenistas que aspiran a la presidencia.

También se prohíbe establecer alianzas con grupos de interés y de hacer cualquier clase y de compromisos con sectores de la oligarquía u organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros.