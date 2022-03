Córdova: la gente no quiere más trampas

Tras denunciar una estrategia sistemática para violentar la Ley de Revocación de Mandato, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, exhortó nuevamente a servidores públicos de Morena y sus aliados a respetar el marco legal que ese mismo partido impulsó en el Congreso de la Unión.

A cuatro semanas de la consulta de revocación de mandato, Córdova Vianello advirtió en un video difundido en las redes sociales que los ciudadanos se han adueñado del proceso que culminará el próximo 10 de abril y ya no quieren más trampas.

"Vemos con preocupación una estrategia sistemática de desafío a las reglas del proceso democrático, paradójicamente, por parte de quienes aprobaron las leyes y dicen ser los principales interesados en que este proceso se realice", subrayó.

El presidente de INE informó que se ha detectado que "lamentablemente algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que los legisladores, nadie más, aprobaron, cuyas reglas fueron incorporadas precisamente para este proceso, tanto en la Constitución como en la ley federal de la materia".

Por ello, a un mes de la consulta, Córdova hizo un nuevo exhorto "a funcionarios y a todos los actores políticos a respetar las leyes, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación de la ciudadanía. La gente no quiere más trampas".

Detalló que el INE ha atendido hasta ahora más de 80 quejas en contra de diversos actores políticos que, presuntamente, de manera ilegal, están promoviendo este proceso, y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha emitido ya 12 medidas cautelares para que se respete la ley.

Insistió en que este nuevo llamado es para que los actores políticos estén a la altura del "compromiso democrático y civismo encomiable de miles y miles de personas" que han respondido favorablemente a la convocatoria del INE para fungir como funcionarios de casilla.

Por otra parte, afirmó que la revocación "va, y va muy bien", gracias a la sinergia que se está dando entre el INE y la ciudadanía, pues a cuatro semanas exactas de la jornada se reportan avances importantes en la organización de este inédito proceso de democracia participativa.

Destacó que hasta este domingo 13 de marzo se ha capacitado a 660 mil personas que fungirán como funcionarios de casilla, por lo que se cuenta ya con más del doble de las personas requeridas para instalar la totalidad de los centros de voto.

"El INE ha concluido ya la impresión de las más de 92 millones de papeletas que se utilizarán en la jornada de votación y está a punto de iniciar la distribución de todos los documentos y materiales electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Los consejos están funcionando en las 32 entidades y en los 300 distritos electorales", remarcó.

Además, Córdova Vianello negó que el INE no cumpla con su obligación de promover la consulta de revocación de mandato, pues está en marcha una intensa campaña de difusión institucional para promover la participación de la ciudadanía.