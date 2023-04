Córdova y Jacobo podrían ser investigados por irregularidades: Segob

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto, afirmó que con el fin del periodo de Lorenzo Córdova "termina una etapa negra en el INE" y perfiló que el ex presidente del instituto y el ex secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, podría ser sujetos de investigación por supuestas irregularidades.

En entrevista en Tabasco, luego de inaugurar el Estadio de Beisbol Centenario en Tabasco, fue cuestionado sobre la nueva etapa del INE y expuso que "ya aparecerán seguramente algunas series de irregularidades, nos han comentado cometidas por el señor Jacobo".

Cuestionado sobre un supuesto carpetazo por parte del ahora ya expresidente del INE a investigaciones sobre irregularidades electorales cometidas por Enrique Peña Nieto, dijo que por muy "Lorenzo Córdova que sea no tiene facultades de ministerio público. Entonces habrá que revisar qué fue lo que fallaron".

"Como todos los servidores públicos que estamos sujetos a escrutinio, podemos ser investigados por posibles responsabilidades", pero aclaró que el gobierno federal no tiene facultades de investigador, fiscal o ministerio público por lo que corresponderá a las instancias responsables.

Defendió el proceso y a los nuevos consejeros del INE en especial a Jorge Montaño, quien dijo es un tabasqueño de reconocida trayectoria y conocedor del derecho electoral.

Cuestionado sobre el fin de periodo de Lorenzo Córdova como presidente del INE, dijo que "termina una etapa negra en el Instituto Nacional Electoral" y el lunes iniciará una nueva etapa con la nueva presidenta y los tres nuevos consejeros.

Anunció un primer encuentro con el Consejo General del INE, los gobernadores de Coahuila y el estado de México, la titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez y él mismo para instalar un comité intersecretarial que acompañado de la Fiscalía para Atención de los Delitos Electorales se garantice que los comicios "se lleven en santa paz".

Dijo que será un evento "inédito porque nunca convocaban al cuerpo colegiado en pleno, el consejo general del INE es un cuerpo colegiado y sin embargo, pareciera que solamente el presidente, en ese momento, Lorenzo Córdova acompañado de su testaferro y mozo, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo, pues eran los únicos que representaban al instituto".

Un poco antes, durante la inauguración del estadio Centenario, apuntó: "Vamos a ser campeones en el 2024 y va a continuar la transformación".