Corral mantuvo Chihuahua en un espejismo de bienestar: Maru Campos

Bajo la premisa de convertir a Chihuahua en un estado modelo en transparencia y seguridad, además de enfrentar con rigurosidad la crítica situación en que recibe la entidad, la gobernadora María Eugenia Campos Galván dio su primer discurso como jefa del ejecutivo local, en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez.

En la puerta de entrada a México, la panista agradeció la confianza de sus votantes, empresarios, agricultores y compañeros de lucha de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Desde la Plaza de la Mexicanidad llamó a la unidad y mandó un mensaje a quienes vulneran los derechos de la ciudadanía: "a partir de hoy se encontrarán con un estado fuerte, que siempre protegerá la vida y la paz de los chihuahuenses (...) juntos podemos hacer el estado el más seguro del país".

En su discurso, Maru Campos se refirió a las mujeres, de las cuales destacó su labor diaria por sostener a sus familias, pero a las que también reiteró su compromiso de recuperar las estancias infantiles y generar condiciones de seguridad para ellas.

"Nadie puede defender mejor a las mujeres que una mujer (...) Los feminicidios son una realidad lacerante que debe avergonzarnos, pero que también nos tiene que mover a soluciones, para atacar la la epidemia de violencia de género lo haremos desde raíz, con la prevención".

Le entregan estado endeudado. En su discurso, Maru Campos señaló que recibe a Chihuahua con una deuda histórica y por ello, detalló las primeras acciones que tomará para revertir la situación que dejó el gobernador saliente, Javier Corral.

Debo comenzar hablando con ustedes de frente y con la verdad. Esto se los diré por única ocasión. "Hemos sido engañados, sabíamos que estábamos endeudados, pero estamos peor de lo que se nos dijo (...) El gobierno de Corral vivió de créditos a corto plazo y cuando ya no pudo hacerlo pidió fiado, para ofrecernos un espejismo de bienestar".

Entre otros detalles, Campos especificó que los primeros cuatro años de la administración saliente, los pasivos crecieron en 11 mil millones de pesos, que actualmente el estado está pagando unos 610 millones de pesos por deuda al año y que la administración de Corral pidió participaciones federales adelantadas, las cuales no le correspondían, pero gastó.

Entre las medidas para revertir la situación, para "a más tardar en tres años tener un balance presupuestal sin déficit", están no más créditos de corto plazo, un plan extremo de ajuste presupuestal y acciones que desahoguen las deudas en el sistema de pensiones.

La mandataria también se comprometió a impulsar el campo, las inversiones, la salud, la educación y el apoyo a la población migrante, para recibir un trato humano y justo.

En su momento, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Víctor Manuel Villalobos, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que "han sido su talento y trayectoria política lo que convenció a los chihuhuenses de elegirla, personalmente estoy seguro de que no los defrudará".