Correos de México reactiva envío de cartas a Estados Unidos

México reactiva envío de cartas y documentos sin valor comercial a EU

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 07:17 p.m.
A
Correos de México reactiva envío de cartas a Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Correos de México reactivó este 12 de septiembre el envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia Estados Unidos, luego de que nuestro país anunció en agosto la suspensión de envíos postales y paquetería a ese país, ante una nueva medida del gobierno de Donald Trump.

Aunque se mantienen restringidos los envíos de paquetería, mensajería, publicaciones impresas, revistas y libros hasta nuevo aviso, "el Gobierno de México lleva a cabo un intenso trabajo de coordinación entre las dependencias competentes, así como un diálogo permanente con las autoridades estadounidenses, para lograr acuerdos que restablezcan plenamente los servicios postales".

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México indicaron que como parte del proceso de reanudación de los servicios postales, tras la puesta en marcha de la Orden Ejecutiva 14324 del gobierno estadounidense aplicable a todos los países del mundo, esta medida constituye un primer avance en el restablecimiento de los servicios con destino final a Estados Unidos.

"En este sentido, a partir del 12 de septiembre, será posible acudir a las más de 1,500 oficinas de Correos de México en el país, donde se brindará atención para realizar envíos exclusivamente de cartas y documentos a Estados Unidos, tales como cartas escritas, postales, papeles administrativos, legales o académicos, siempre y cuando no tengan valor comercial", destacaron las dependencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pasado 27 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares, exención conocida como "de minimis".

