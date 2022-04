Cortés llama a SCJN a votar en contra de Ley de Industria Eléctrica

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de "presionar" a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y llamó al pleno del máximo tribunal a "no legalizar en la Corte una contrarreforma eléctrica que no se podrá conseguir en el Congreso".

En un comunicado, el líder albiazul les pidió "pensar primero en el país", después en la Constitución, y por último "en las nefastas consecuencias económicas y sociales que tendría declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica".

"La propuesta de la ministra Loretta Ortiz está prejuiciada de origen, pues cuando la ahora ministra era diputada llamó traidores a la patria a quienes aprobaron la reforma energética que hoy se quiere revertir sin argumentos técnicos, simplemente por un capricho político del presidente López Obrador. Acción Nacional respetuosamente le pide, se excuse, recapacite y corrija su posición en beneficio del país", declaró.

Cortés dijo que el sólo intento de contrarreforma eléctrica pone en riesgo miles de millones de dólares en inversiones de Estados Unidos, Canadá, España y muchos otros países, "justo cuando lo que más urge son capitales que generen empleos bien pagados".

Insistió en que la "contrarreforma" eléctrica de López Obrador no tiene pies ni cabeza. "Es el enésimo ejemplo de un gobierno de ocurrencia y caprichos, donde la obsesión es concentrar el poder en las manos del presidente, quien lo mismo desea controlar las elecciones para decidir quién compite y quién gana que controlar la energía eléctrica para decir a quién venderle y a quién no".

"No es un tiro en el pie del gobierno, es un tiro en el corazón de México", concluyó.