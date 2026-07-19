Costarán más de 558 mdp los bordos de Zumpango

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ZUMPANGO, Méx.- Las labores de recuperación de la Laguna de Zumpango ya se desarrollan con la rectificación de bordos y este mismo año comenzará la construcción de una planta potabilizadora que estará lista para el año 2029.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) asignó un contrato a dos empresas que participaron de manera conjunta en la licitación pública nacional LO-16-B00-016B00985-N-255-2025 para la rectificación de 18 kilómetros de bordos de la laguna, acción que tiene como finalidad ampliar su capacidad.

Grupo Promotor de Vivienda para México S.A de C.V y Linos Construcciones S.A de C.V, fueron las que obtuvieron un contrato por un monto de 558 millones 965 mil 147.02 pesos para ejecutar los trabajos que iniciaron en enero y están programados a terminar en septiembre de este mismo año 2026.

Estos se desarrollan, principalmente, en la zona de la Laguna donde también hay territorio de Teoloyucan, así como en San Pedro la Laguna. Los trabajadores conforman los revestimientos, mientras que con maquinaria como retroexcavadoras, se rectifica el bordo.

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Para el proyecto de construcción de la planta potabilizadora Zumpango y su línea norte, la Comisión Nacional del Agua emitió una convocatoria para la licitación pública nacional LO-16-B00-016B00985-N-100-2026, que está en etapa de apertura de proposiciones y que registra la participación de siete empresas, las cuales conocerán el fallo el próximo 24 de julio.

Se designará una nueva fecha para el inicio de los trabajos, al diferirse el fallo.