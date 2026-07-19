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Crece la colocación de antimonumentos

Por El Universal

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Crece la colocación de antimonumentos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La colocación de antimonumentos por parte de organizaciones sociales y activistas en el Centro de la Ciudad de México va en aumento en los últimos años.

      Desde 2015 a la fecha, 15 antimonumentos y memoriales se han colocado sobre Paseo de la Reforma y en el Zócalo para exigir justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, la lucha feminista, personas desaparecidas, periodistas asesinados, los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y para parar el genocidio 

      en Palestina.

      Sin contar con el permiso de las autoridades capitalinas o federales, estos antimonumentos se han convertido en puntos de referencia para demandar justicia. El 12 de julio pasado, madres buscadoras instalaron un memorial en el Ángel de la Independencia en recuerdo y exigiendo la presentación de los más de 135 mil desaparecidos en México. El antimonumento colocado durante el Mundial de Futbol era un diseño con semejanza al logotipo de la Selección Mexicana con la leyenda: "México campeón en desaparición. Más de 135 mil en 2026". Sin embargo, sólo duró unas horas, pues durante la madrugada fue retirado por desconocidos.

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      ABC, Migrantes y Pasta de Conchos

      La ruta de los antimonumentos en Reforma inicia frente a la sede de la Secretaría de Salud (Ssa), donde se encuentra el memorial que recuerda a las 49 niñas y niños que murieron y los más de 80 menores que resultaron con lesiones de por vida en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009.

      "Es considerada la peor tragedia infantil en la historia de México. No se aprendió de esta tragedia. Ha seguido habiendo decenas de muertes en guardería en todo México por negligencia, corrupción e impunidad. ¡No debieron morir! ¡Nunca más! ¡Justicia ABC!", se lee en una placa colocada en la inauguración del memorial en 2017.

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