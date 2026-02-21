Crecen reportes antilavado: UIF

Ciudad de México.- Los bancos, casas de bolsa, aseguradoras y otras entidades financieras entregaron 391 mil reportes de operaciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el año pasado, los cuales indican actividades, conductas o comportamientos de usuarios o clientes que no concuerdan con sus antecedentes o perfiles.

Se trata del segundo año consecutivo en que aumentan estos reportes, así como el mayor registro desde el año 2019, de acuerdo con información de la UIF, institución a cargo de Omar Reyes Colmenares.

Las financieras también generaron 9 millones 559 mil informes de transferencias internacionales de fondos, que sirvieron de base para que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalara de presunto lavado de dinero a Intercam, CIBanco y Vector.

Hubo 1.7 millones de reportes, conocidos como FTI, tan sólo entre enero y febrero de 2025, cuando empezaron a surgir las primeras sospechas de FinCEN, los cuales se deben entregar a la Unidad de Inteligencia Financiera cuando los clientes o usuarios en lo individual de los bancos o casas de bolsa hayan recibido o enviado un monto igual o superior a mil dólares de EU o su equivalente en moneda extranjera.

En mayo de 2025, en el marco de la reunión anual de la Asociación de Bancos de México (ABM) celebrada en Nayarit, autoridades mexicanas tuvieron una reunión privada de alto nivel con el subsecretario adjunto de Política Estratégica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Rembrandt.

Un mes después, FinCEN señaló a las tres instituciones financieras mexicanas de tener débiles controles para evitar que empresas de origen chino relacionadas con el fentanilo hicieran operaciones de transferencias a través de ellas.

Posteriormente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal con el objetivo de salvaguardar los recursos de los clientes.