Creel: seré el primero en registrarme como candidato a la Presidencia

Martes, 6 de junio de 2023



CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- En una conferencia magistral, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, aseveró que será el primero en registrarse como candidato a la Presidencia por parte del Partido Acción Nacional (PAN).

En un mensaje que difundió en sus redes sociales, Creel agradeció a sus compañeros de partido por el acompañamiento en la conferencia celebrada en Puebla que tituló Rescatemos México.

Ante estudiantes de la Escuela Libre de Derecho del estado de Puebla, donde también brindó un mensaje declaró que "Cuando el pueblo decide constituirse en una República representativa y no funciona, debemos rescatar su representación, soberanía y decisión, a eso yo le llamo rescatar a México.

"La política no tiene sentido si no es para mejorar las condiciones de vida de la gente", aseguró el aspirante a la presidencia.

La alianza Va por México que agrupa los partidos PRI, PRD y PAN informó que definiría las reglas para seleccionar al candidato definitivo que competirá en la contienda electoral de 2024 el día 26 de junio, además pidió a Movimiento Ciudadano que se sumara al frente contra Morena.