Crimen de Gabriela Marin no quedará impune, promete Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que el feminicidio de la diputada Gabriela Marín Sánchez no quedará impune, y respetó el derecho de un grupo de diputados locales por reunirse con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero pidió no lucrar políticamente con este caso porque cuando pasan accidentes lo más importante es la familia.

"Mucha gente a veces agarra esto por tintes políticos y como digo lo más importante es dar con estos delincuentes que no se tientan el corazón y matan por 3 o 4 mil pesos, que es lamentable; son sicarios que los mandan", expresó Blanco Bravo en conferencia de prensa junto con autoridades que encabezan la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el estado.

Por su parte, el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, sostuvo que la principal línea de investigación en el crimen de la legisladora es su actividad política, por lo que citarán a comparecer a los diputados locales que ayer miércoles hablaron al respecto para corroborar o corregir sus dichos.

Afirmó que se trató de un ataque directo en contra de la legisladora local, de acuerdo a lo que se ha logrado observar en las cámaras de videovigilancia, y precisó que los agresores que viajaban en una motocicleta iban siguiendo a la diputada desde que salió del Congreso y la mataron cuando llegó al estacionamiento de una farmacia.

En su intervención el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dijo que los hechos violentos ocurridos en los últimos días, como el feminicidio de la diputada Gabriela Marin, obligan al Cabildo capitalino a revalorar su posible adhesión al convenio policial de Mando Coordinado.

El edil capitalino reconoció que se incrementó la violencia en la ciudad, pero aclaró que no abandonaron la responsabilidad de prevención y aseguró que han trabajado de la mano con las demás instituciones.?Sin marcha en lucha contra delincuencia

Por su parte, el gobernador Cuauhtémoc Blanco condenó el asesinato y convocó a los tres órdenes de Gobierno a asumir la corresponsabilidad en materia de seguridad, y redoblar esfuerzos de manera coordinada desde cada trinchera para el esclarecimiento y combate a la delincuencia.

En reunión extraordinaria de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Blanco Bravo estuvo acompañado por autoridades federales, estatales y del municipio, y ahí pidió a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos, lo más pronto posible.

Posteriormente, en rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo puntualizó "estos hechos no se pueden permitir ni en este estado ni en este país, lamentamos el fallecimiento de la diputada; no se va a quedar impune, vamos a dar con los responsables y trabajemos en conjunto para que así sea".

Dijo que el Gobierno de Morelos seguirá fortaleciendo los lazos de comunicación y coordinación para hacer frente a la delincuencia y mantener la paz y tranquilidad en la entidad.

Ante los momentos complejos que se viven en el país y no es exclusivo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco destacó que no se protegerá a nadie.