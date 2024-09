Ignacio Mier critica a Ernesto Zedillo por su postura sobre la reforma judicial

El senador Ignacio Mier Velazco arremetió contra el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien lanzó una dura crítica a la reforma judicial, al considerar que es una atrocidad que destruirá al Poder Judicial y enterrará a la democracia.

En redes sociales, el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado acusó al exmandatario de salir de su autoexilio en Estados Unidos para venir a "darnos recetas de democracia judicial".

Mier Velazco le recordó que no ha habido justicia para las víctimas de la matanza de Acteal, Guerrero, durante su sexenio, y aseguró que tras su reforma judicial de 1994, algunos jueces y ministros fueron sus serviles empleados.

Este domingo el doctor en Economía por la Universidad de Yale, residente en New Haven, CT, Ernesto Zedillo Ponce de León, el que nunca fue capaz de volver a pensar en español, tampoco capaz de distinguir el conflicto de interés, y de inmoralidad pública que significaba cobrar como consejero de Kansas City Southern, empresa a la que su gobierno concesionó la industria ferroviaria nacional y, faltaba más, ser consejero de Citigroup, banco estadounidense que compró Banamex, el banco más grande de México rescatado durante su gobierno, viene ahora, en calidad de vocero de los intereses para los que siempre ha trabajado, desde su autoexilio, a darnos recetas de democracia judicial.

"Dice Ernesto Zedillo, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la reforma judicial, que...su intención simplemente es arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional, y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político.

"El vocero Zedillo fue cuidadoso al decir que la reforma acabará con la democracia mexicana y su frágil Estado de derecho... Señor consejero Zedillo, ¿se refiere usted a la frágil justicia mexicana para los 45 muertos de Acteal, todos indígenas tzotziles, entre ellos hombres, mujeres y niñas, acribillados por la espalda; o la demócrata justicia para los 17 campesinos de Aguas Blancas que fueron masacrados en un operativo premeditado, como lo demuestra el video que usted conoce?

"¿De qué vino a hablar doctor Zedillo? ¿De la impecable evaluación del desempeño de algunos jueces, magistrados y ministros que fueron serviles empleados del presidente Zedillo?

"¿Habla usted realmente de la independencia del Poder Judicial y la 'sana distancia' entre la Presidencia de la Suprema Corte y la Presidencia de la Judicatura Federal?

"Doctor Zedillo, le recuerdo que usted presentó en 1994 la iniciativa para reformar al Poder Judicial y esos juzgadores lo liberaron de toda culpa.

"Los campesinos de Aguas Blancas y los pobladores indígenas tzotziles de Acteal, los miles de mexicanos que perdieron todo por su "error de diciembre" y la voluntad de la mayoría, 60% de las y los mexicanos, es el derecho humano a una justicia pronta, gratuita, efectiva, autónoma e independiente en México.

"Esa es la democracia estimado doctor, no es solo la democracia electoral, no se confunda.

"Finalmente, le invito a leer el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vale la pena de vez en cuando practicar el español".