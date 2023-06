Critica Augusto a 2 estados por actuar mal en temas de seguridad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Los gobiernos de Guanajuato y Chihuahua son ejemplos de lo que no se debe hacer en materia de combate a la delincuencia, afirmó el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

En conferencia de prensa durante su recorrido por el estado de Aguascalientes para buscar ser coordinador nacional de la Defensa de la Transformación, el exfuncionario puntualizó que no se puede avanzar mucho en el tema de la inseguridad pública cuando gobiernos como los de Chihuahua y Guanajuato no colaboran con la Federación ni depuran sus cuerpos policiacos.

Adán Augusto López manifestó sin embargo que la inseguridad no es lo que más le preocupe a la mayoría de los mexicanos, sino que haya empleo y salud.

No obstante, arremetió contra los gobiernos panistas que encabezan Diego Sinhue Rodríguez y María Eugenia Campos.

"Todavía hay territorios donde no hay colaboración estrecha entre las autoridades federales, las autoridades estatales y las municipales, como es el caso de Guanajuato, por ejemplo. Por mucho que nosotros apoyemos al estado de Guanajuato, si no se aplican en una política pública efectiva, si no se hace trabajo de inteligencia, si no se depuran los cuerpos policiacos, pues podremos avanzar muy poco.

"Por eso, Guanajuato y Chihuahua son de los estados que afrontan en estos momentos el más alto número de incidencia delictiva. Nada más en Guanajuato, el promedio es como del 21 por ciento del homicidio doloso en el país, lo ocupa Guanajuato, y atrás de ellos vienen Chihuahua, como con 14 o 15 por ciento", detalló.

El extitular de Gobernación insistió en que para que el combate a la delincuencia sea exitoso.

tiene que ser un trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales, municipales, porque, dijo, "hay que ver el origen y en el origen de todo destaca la connivencia de autoridades municipales o estatales con las bandas delincuenciales".

"Yo ponía como ejemplo a Guanajuato y a Chihuahua, porque son estados donde no hay esa cooperación. Aquí en Aguascalientes hay mucha cooperación, hay mucho intercambio de información con el gobierno del estado. En Durango lo hay, el mismo Coahuila, pero Chihuahua y Guanajuato son ejemplos de lo que no debe de hacerse", recalcó.