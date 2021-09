Critica CEESP más gasto para Tren Maya

El incremento que se propone al presupuesto del Tren Maya para 2022 es mayor que los aumentos para los ramos de salud, seguridad o educación, detalló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

De acuerdo con el análisis semanal del organismo empresarial, en el Paquete Económico, que el pasado 8 de septiembre presentó el Ejecutivo al Congreso, siguen como prioridad los programas y proyectos que han sido insignia para el gobierno federal, a los cuales se les destinarán 577 mil 900 millones de pesos, es decir, 141 mil 300 millones más que en este 2021.

Solamente para el Tren Maya hay un crecimiento en el presupuesto de 63 mil 200 millones de pesos, cantidad mayor a los incrementos para salud, cuyo presupuesto se propone aumente en 47 mil millones de pesos; supera el de Seguridad Ciudadana, de 29 mil 900 millones, o el de Educación, por 26 mil 400 millones.

Para el CEESP es claro que el incremento al presupuesto del Tren Maya "está arriba del aumento que tendrán rubros fundamentales para el bienestar de las familias y el crecimiento, pero que muestran un rezago".

Consideró que es claro que el paquete presupuestario sugiere otras prioridades distintas al bienestar de la población.

"Hay algunos rubros sobresalientes cuyas asignaciones presupuestarias no son claras. Por ejemplo, no hay recursos explícitos para la vacunación contra el Covid-19, el programa de coberturas petroleras y el seguro catastrófico para desastres naturales que se mencionan en los Criterios Generales de Política Económica. Esto no ayuda a la transparencia", consideró el organismo.

"En lo general el presupuesto continúa privilegiando las políticas que el gobierno se fijó desde un principio, que en algunos casos han probado su ineficiencia y en otros no tienen prueba de su rentabilidad social, más no atiende las necesidades más apremiantes agudizadas por la reducción del PIB —desde 2019— y por la pandemia", abundó.