Critican a "El Bronco" por mensaje alusivo al 8M

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" felicitó en sus redes sociales a las mujeres con una imagen de las muñecas Bratz, reconocidas por ser "expertas en moda" y por tener una película.

"Al igual que sus antepasadas, este #8M las mujeres encabezan una lucha por sus derechos y para visibilizar la violencia que sufren en México. Hoy los demás las escuchamos con atención para hacer, entre todos, un país que sea mejor para todas", escribió el excandidato presidencial.

Ante la publicación del 8M 2022, Rodríguez Calderón recibió críticas de usuarios: "El mensaje está de lujo, la imagen no tanto" y "Ahora sí tío, se pasó. Parece una burla".

"Todo bien pero no creo que la imagen de Bratz represente lo que hoy se conmemora", le dijo una usuaria en Facebook.

"Tío Bronco sí le sabe al 8M, quizás no tanto pero cada vez se informa más", le escribieron.

"Todos los días aprendo amiga, y me queda claro que la lucha es de todos, las mujeres necesitan un mejor donde se sientan seguras y libres", respondió Jaime Rodríguez.

"Todo mi reconocimiento a cada una de las mujeres de este país donde estamos en deuda con ustedes", fue una de las respuestas que el exmandatario dio en redes.