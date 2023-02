Critican silencio de Biden ante "amenaza a democracia" en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El diario británico "Financial Times" publicó hoy domingo un editorial donde advierte sobre la "amenaza" a la "democracia que tanto trabajo costó ganar" en México, y lanzó un llamado al gobierno de Joe Biden para alzar la voz frente a las acciones de su "aliado más importante".

En el editorial, publicado "La democracia que tanto le costó a México obtener está en peligro", señaló que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quiere "hacer retroceder el reloj", después de los avances alcanzados para lograr elecciones justas y transparentes en el país que, señaló el medio, permitieron a la oposición obtener una victoria histórica en el 2000.

El "Financial Times" recordó que la semana pasada el Senado aprobó el plan B de la reforma electoral que recorta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y "debilita sus poderes de supervisión". Este, indicó el medio, "fue su segundo intento por neutralizar al instituto después de una legislación más draconiana que no fue aprobada el año pasado".

El medio califica de "endeble", el argumento de López Obrador para "mutilar una de las instituciones más populares y respetadas", al decir que tiene un presupuesto excesivo, pues se trata del organismo responsable "de administrar un sistema de credenciales de identidad seguras para casi 95 millones de personas". Cuestiona que el mandatario tache de "parcial" al INE cuando fue el mismo organismo que certificó su victoria en 2018 y desde entonces ha respaldado numerosas victorias de su partido, Morena.

El "Financial" subraya que en 2024 hay elecciones presidenciales en las que, indica, "López Obrador busca cimentar su dominio político", y retener la mayoría de su partido en el Congreso o incluso lograr las dos terceras partes de los escaños. "Un instituto electoral más ad hoc hará esa tarea más fácil".

El rotativo añade que esas tácticas son conocidas en la política mexicana, y recuerda que durante la mayor parte del siglo XX las usó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantener su poder. "Ahora, [López Obrador] parece querer resucitar algunas de las peores tradiciones del PRI".

Al mismo tiempo, los ataques de López Obrador al sistema electoral, alerta, "reflejan los de otros populistas en América, como Donald Trump [expresidente de Estados Unidos] y Jair Bolsonaro [exmandatario de Brasil]. Recuerda la relación cercana que entabló el mexicano con Trump y cómo se tardó en reconocer la victoria de Biden.

Frente a las acciones de López Obrador, detalla que la oposición mexicana está organizando protestas masivas, como la de este domingo, y sus planes de desafiar la reforma electoral.

Sin embargo, el medio alega que "es momento de que los aliados y amigos de México alcen la voz. La Unión Europea debería encontrar el modo de hacerlo. Pero lo más importante es que lo haga Estados Unidos, vecino de México y su principal socio comercial".

El "Financial Times" critica que la administración Biden haya denunciado con fuerza el autoritarismo en Centroamérica, "pero curiosamente se mantiene en silencio acerca del mismo fenómeno en su aliado latinoamericano más importante. Esto tiene que cambiar".