CRT modifica mensajes de alerta sísmica en celulares

La consulta pública para modificar el Protocolo de Alerta Común estará abierta hasta el 16 de febrero.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 05:12 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) modificará el mensaje de alerta que se envía a los celulares cuando hay un riesgo para la población.

Cambios en el protocolo y mensajes de alerta

Actualmente, el Protocolo de Alerta Común para los casos de emergencia envía un mensaje que dice "Alerta Presidencial", el cual se cambiará por otro texto.

Con el objetivo de "garantizar que los mensajes de alerta sean percibidos por la población como instrumentos de protección civil y gestión de riesgos, independientemente de la autoridad que los emita".

Convocatoria a consulta pública y tipos de alerta

También se convoca a la población, especialistas, concesionarios y fabricantes a participar en la consulta pública para modificar los Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común, cuya recepción de propuestas cerrará el 16 de febrero.

La CRT explicó que para estos cambios se considerarán tres tipos de alerta: Máxima, extrema y grave, cada uno de los cuales tendrá un mensaje en específico.

Se modificarán los Lineamientos porque actualmente se estableció que los mensajes son autorizados por la Presidencia de la República, cuando en realidad el Lineamiento establece que la Coordinación Nacional de Protección Civil es la encargada de enviar los mensajes de alerta a los concesionarios, toda vez que los eventos de emergencia pueden ocurrir en cualquier momento.

La CRT aseguró que "resulta necesario reflejar claramente el mensaje que se difunde a la población", por lo que la consulta pública estará abierta por 10 días.

