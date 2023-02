Cruzan acusaciones senadores por narcogobiernos y García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL). - Senadores de oposición y de Morena destacaron la decisión de la Corte de Nueva York de declarar culpable a Genaro García Luna de cinco cargos, tales como participar en una empresa criminal y conspiración internacional para la distribución de cocaína, entre otros, pero cruzaron acusaciones por narco gobiernos de administraciones anteriores y del actual con cárteles de las drogas.

Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, dijo que el caso de García Luna "es muy vergonzoso venir aquí a tratar de defender lo que hace la justicia de otro país y no lo que se hace en el territorio nacional. Tienen un nacionalismo converso, son nacionalistas para defender patrioteramente".

En tribuna, expuso que se tiene que "ver el juicio de García Luna por televisión, porque en este país no se hace justicia. El Presidente ha decidido hacer todos los días un espectáculo en la mañanera de lo que se juzga en Nueva York", no de lo que se juzga en México, "acá no hay justicia, acá hay un pacto de impunidad".

"No se está persiguiendo. Es más, prefirieron hacer una consulta pitera para no juzgar a Peña, a Calderón o a quién fuere" y recordó la doble moral de este gobierno que protegió a -Salvador- Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa.

"Aplauden que en Estados Unidos se le de condena -a García Luna- y en este país hacen puro show, abrazan a los narcotraficantes, se encuentran con sus familias y liberan", subrayó ante el malestar de los senadores de Morena.

César Cravioto, senador y vocero de Morena, llamó simuladores e hipócritas a la oposición que dijo solapó a García Luna y permitió que el funcionario de Felipe Calderón pactara con el crimen organizado.

Aseguró que el país fue entregado al crimen organizado en gobiernos anteriores, durante doce años y exhortó a la oposición a pedir disculpas al pueblo de México por el caso García Luna.

Xóchitl Gálvez, senador del PAN, celebró que se haya encontrado culpable a García Luna por delitos de narcotráfico porque dejó un mal legado, "pero hoy vemos a muchos políticos que en pocos años también van a estar en el banquillo de los acusados".

Por separado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que "hoy queda exhibido el nivel de filtración del crimen organizado en nuestras instituciones de seguridad. Lo que en México no se pudo investigar y procesar está ocurriendo en Estados Unidos".

"Mientras la estrategia de seguridad siga apostando por el combate a las drogas, por el abandono civil de la seguridad pública y por el militarismo, sin contrapesos ni rendición de cuentas, la historia volverá a repetirse".

"Es para pedir la liberación de García Luna", se mofa Félix Salgado de marcha del próximo domingo. El senador de Morena Félix Salgado Macedonio hizo mofa de la marcha y manifestación a la que han convocado organizaciones de la sociedad civil en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) para el próximo domingo 26 de febrero.

Momentos antes de concluir la sesión del pleno del Senado de la República, el legislador por Guerrero pidió la palabra a la presidenta en turno, Ana Lilia Rivera.

"Me acaba de llegar una información fresca y fidedigna de que la marcha que va a realizar el PRIANRDMC y no sé cuántas organizaciones más, será para pedir la libertad de Genaro García Luna. Esa es la información que me ha llegado", expresó Salgado Macedonio, causando la risa de sus compañeros de bancada.

Minutos antes, desde tribuna, senadores de Morena, PAN y Grupo Plural protagonizaron un intercambio de acusaciones con motivo del veredicto que declaró a García Luna culpable de los cinco delitos que se le imputaron.